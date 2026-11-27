Un reciente trabajo publicado en la revista JAMA Network Open, con más de 12.000 participantes y mediciones de dispositivos portátiles como Fitbit, encontró que la estabilidad económica se asocia con patrones de sueño más estables y más minutos dormidos por noche. La investigación recogida por The Washington Post advierte que la diferencia se suma a otras brechas de salud vinculadas a los ingresos y a registros anteriores, como un análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 2015 que observó que el 35% de las personas por debajo del umbral de pobreza dormían menos de seis horas, frente al 27% de quienes superaban tres veces ese umbral.