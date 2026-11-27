Dormir bien no depende solo de acostarse temprano: el factor que puede afectar el descanso
Un estudio con más de 12.000 personas muestra que la estabilidad económica influye en las horas y la regularidad del descanso nocturno. Repasamos cómo el entorno y las preocupaciones cotidianas condicionan el sueño y qué recomiendan los especialistas para dormir mejor.
Resumen para apurados
- Un estudio de JAMA Network Open reveló que la estabilidad económica condiciona la calidad del sueño de más de 12.000 personas, debido a las preocupaciones financieras cotidianas.
- A través de sensores portátiles, se midió cómo el estrés financiero y el entorno adverso impiden desconectar de noche, profundizando brechas de salud ya advertidas por los CDC.
- Dormir menos de siete horas eleva el riesgo cardiovascular y de muerte prematura; los expertos sugieren fijar rutinas regulares para reducir el impacto sanitario a largo plazo.
El descanso nocturno es fundamental para empezar el día con energía, pero no siempre depende solo de la fuerza de voluntad o de apagar la luz temprano. Factores cotidianos como la tranquilidad económica, el ruido de la calle o la incertidumbre sobre el futuro cercano también dejan su huella en cómo dormimos cada noche y marcan diferencias entre quienes despiertan siempre frescos y quienes deben soportar una mañana con ojeras hasta el piso.
Un reciente trabajo publicado en la revista JAMA Network Open, con más de 12.000 participantes y mediciones de dispositivos portátiles como Fitbit, encontró que la estabilidad económica se asocia con patrones de sueño más estables y más minutos dormidos por noche. La investigación recogida por The Washington Post advierte que la diferencia se suma a otras brechas de salud vinculadas a los ingresos y a registros anteriores, como un análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 2015 que observó que el 35% de las personas por debajo del umbral de pobreza dormían menos de seis horas, frente al 27% de quienes superaban tres veces ese umbral.
Cómo el entorno y las preocupaciones afectan el sueño
Las dificultades para descansar bien suelen responder a una suma de presiones materiales y ambientales que vuelven más difícil desconectar al final del día. "El sueño es un proceso opuesto a la vigilia. Es necesario desconectar por la noche. No se puede lograr eso si uno está preocupado por qué comerá su hijo mañana o cómo llegará al trabajo", señaló Lauren Hale, profesora de medicina preventiva en la Universidad de Stony Brook, quien no participó en el estudio.
A las preocupaciones diarias se suman condiciones del entorno que impactan en el descanso, como vivir en zonas con mayor ruido, tener trabajos con horarios cambiantes o estar expuestos a altos niveles de contaminación del aire, que pueden favorecer la apnea del sueño. Aunque algunos economistas han notado que salarios más altos a veces se acompañan de menos horas de descanso por jornadas laborales extensas, los especialistas en sueño advierten que los ingresos muy bajos o la pobreza dificultan conciliar el sueño y ponen en juego el bienestar general.
Qué pasa con la salud cuando falta dormir
Dormir poco de manera sostenida repercute en distintos sistemas del organismo y no es un detalle menor en la salud cotidiana. "La falta de sueño afecta nuestra vida y nuestro bienestar. Se asocia con peor salud cardiovascular, obesidad, hipertensión y diabetes. Además, existen datos recientes que indican que se relaciona con un mayor riesgo de cáncer", afirmó Dayna Johnson, profesora de epidemiología en la Universidad de Emory y una de las autoras del nuevo estudio.
Además, distintos análisis señalan que dormir menos de siete horas por noche se vincula con un 14% más de riesgo de muerte prematura en comparación con quienes descansan entre siete y ocho horas —mientras que dormir más de nueve horas también se asocia con mayor riesgo, a menudo ligado a enfermedades crónicas—. Para quienes acumulan falta de sueño de forma crónica, los especialistas sugieren cuidar las rutinas diarias.
- Intentar sostener un horario regular para dormir y despertar, lo que ayuda al organismo a recuperarse incluso cuando las horas totales no alcanzan.
- Levantarse de la cama y hacer alguna actividad tranquila si cuesta conciliar el sueño, para no asociar el colchón con el estrés o la frustración.
- Cuidar el descanso con constancia: "Si te saltas un cambio de aceite durante unos kilómetros, tu coche no se averiará en la cuneta. Pero si sigues ignorando el mantenimiento, te arriesgas a sufrir un accidente", explicó Michael Grandner.