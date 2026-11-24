Según el historiador Roger Geymonat, la distancia entre el Estado uruguayo y la religión católica inició en 1860 al crearse el decreto “Secularización de los cementerios”, con el que le fue quitado a la iglesia el control de estos espacios de entierro. Poco después, se priorizó el matrimonio civil sobre el religioso, y las referencias a Dios fueron eliminadas de todo discurso en el Parlamento uruguayo. A la misma vez, la eliminación de símbolos religiosos en instituciones públicas y celebraciones oficiales buscaba reflejar una sociedad más plural y libre de imposiciones religiosas.