Resumen para apurados
- Uruguay es el único país de Sudamérica que no celebra oficialmente la Navidad desde 1919, tras ser reemplazada por el 'Día de la Familia' para separar la Iglesia del Estado.
- La medida derivó de un proceso de secularización iniciado en 1860, que también secularizó los cementerios y transformó festividades religiosas en jornadas cívicas o turísticas.
- Pese a su laicidad oficial, la fecha mantiene su relevancia social como reunión familiar no religiosa, consolidando el perfil secular de la sociedad uruguaya hacia el futuro.
En el calendario oficial anual de los distintos países de Sudamérica la mayoría acostumbra a ver resaltado el día 24 y 25 de diciembre, excepto por uno de ellos. La Navidad, aquella festividad que reúne familias y tradiciones emblemáticas, no es particularmente común en este país que se ha distanciado de la tradición festiva de gran componente cultural y religioso.
En el calendario gregoriano, almanaque actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, se dispone una de las celebraciones más importantes del cristianismo: la Navidad. Sin embargo, su festejo ha trascendido el ámbito religioso y para el siglo XX la celebración ha traspasado la barrera de naciones y creencias, reuniendo a cristianos y no religiosos.
¿Cuál es el país de Sudamérica donde no se celebra la Navidad?
Aunque la Navidad sea una festividad de celebración casi obligada en la mayoría de países del mundo, existen naciones que no reconocen oficialmente estas fechas. En el caso de Sudamérica, Uruguay la eliminó de su calendario oficial hace más de 100 años.
Uruguay es el único país de Sudamérica que no festeja la Navidad. Esta no forma parte de su calendario oficial desde 1919. En su lugar se ha decidido establecer esta fecha como el “Día de la Familia”, en el marco de un esfuerzo deliberado por separar el Estado de cualquier influencia religiosa.
¿Por qué Uruguay no celebra la Navidad?
Debido a su fuerte arraigo con la tradición cristiana, la Navidad ha sido retirada del calendario oficial de Uruguay, cuando en el año 1919 se concretó una temprana y conflictiva separación Iglesia Católica-Estado, asumiéndose una Nación “laicA”. El país vecino es el que dispone de mayor cantidad de personas no religiosas de América Latina.
Este cambio no solo abarcó la Navidad, sino también otras celebraciones cristianas como el Día de Reyes o Semana Santa, que pasaron a llamarse "Día de los Niños" y "Semana de Turismo", respectivamente.
Según el historiador Roger Geymonat, la distancia entre el Estado uruguayo y la religión católica inició en 1860 al crearse el decreto “Secularización de los cementerios”, con el que le fue quitado a la iglesia el control de estos espacios de entierro. Poco después, se priorizó el matrimonio civil sobre el religioso, y las referencias a Dios fueron eliminadas de todo discurso en el Parlamento uruguayo. A la misma vez, la eliminación de símbolos religiosos en instituciones públicas y celebraciones oficiales buscaba reflejar una sociedad más plural y libre de imposiciones religiosas.
Otros países donde la Navidad no forma parte del calendario oficial
Otros países del mundo han dispuesto las mismas condiciones sobre la Navidad, aunque con distintos motivos. En el caso de Corea del Norte, se limitó la celebración desde 2016. Su líder, Kim Jong-un, invitó a todos a celebrar a su abuela, Kim Jong-suk, quien nació en 1919 y la llaman La Sagrada Madre de la Revolución. En 2017 se fortalecieron los controles decembrinos para evitar infractores.
Aunque Uruguay haya eliminado oficialmente su reconocimiento, la Navidad sigue siendo motivo de reunión y festejo para sus habitantes. Los uruguayos la celebran principalmente como un momento para compartir con familiares y amigos, dejando en segundo plano las tradiciones cristianas.