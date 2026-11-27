X incorporó controles parentales: qué podrán hacer los padres y qué restricciones tendrán los adolescentes
La plataforma de Elon Musk sumó herramientas de supervisión familiar para jóvenes de 13 a 17 años, pero con un enfoque distinto al de otras redes sociales: los chicos pueden ver los cambios y conservan parte del control. Qué pueden revisar los padres, qué sigue quedando en privado y por qué llega tras fuertes polémicas.
Resumen para apurados
- La red social X de Elon Musk incorporó controles parentales para usuarios de 13 a 17 años para protegerlos de contenidos sensibles tras años de críticas a su seguridad.
- El sistema activa por defecto un modo protegido que filtra temas sensibles y limita el tiempo, pero resguarda la privacidad de los chats y da visibilidad a los adolescentes.
- La medida busca equilibrar la tutela familiar con la autonomía juvenil, marcando un nuevo estándar frente a regulaciones globales y el avance de la Generación Alfa en la red.
La red social X se había convertido en aquel túnel por donde adolescentes de 13 y 17 años podían recorrer internet vestidos casi como adultos. Durante dos décadas, la plataforma operó sin herramientas de supervisión nativas para las familias, por lo que los límites estaban impuestos desde el espacio físico y de maneras más rudimentarias: padres que debían cuidar a sus hijos a ciegas con teléfonos retirados y revisiones rutinarias. Cumplido ese ciclo, la aplicación sumó restricciones parentales, aunque radicalmente diferentes a las de otras plataformas donde el adolescente tiene “voz y voto en el asunto”.
X, la plataforma digital de Elon Musk, anunció finalmente, tras 20 años de existencia, la incorporación de controles parentales para adolescentes, ofreciendo a padres y tutores una forma de gestionar lo que sus hijos ven y cómo interactúan en redes, aunque con particularidades que la distancian de otras medidas de seguridad en entornos digitales.
Cómo se diferencia de Instagram y qué cambia por defecto en X
El nuevo filtro de X ofrece un control parental más inicial centrado en filtros básicos de contenido y límites de tiempo. En el caso de Instagram, se trata de un espacio específico para esta franja etaria con “Cuentas para adolescentes” que comprenden restricciones automáticas estrictas y supervisión profunda. X suma un entorno similar pero con más libertades que la plataforma competidora.
La compañía indicó que las cuentas de jóvenes de entre 13 y 17 años estarán configuradas en "modo protegido" por defecto, lo que significa que no podrán ver contenido sensible ni recibirán anuncios personalizados. Sin embargo, y como explicaron desde el medio especializado TechCrunch, X permite que los adolescentes conserven cierto control sobre sus perfiles, dejándoles ver las restricciones aplicadas. Los padres y tutores tampoco podrán leer los mensajes privados de sus hijos adolescentes, ver su historial de búsqueda o visualización, ni publicar contenido en su nombre.
Qué pueden supervisar los padres tras los reclamos a X
Los controles permiten a los padres ver cuánto tiempo pasa su hijo adolescente en X por semana, establecer límites diarios, requerir su aprobación para nuevos seguidores, limitar las recomendaciones de noticias y los videos a las cuentas que ya siguen, filtrar palabras específicas, desactivar contenido multimedia sensible, especificar quién puede enviar mensajes directos al chico y ver con quién se comunica.
Los filtros llegan meses después de que X fuera criticada por la falta de salvaguardas que impidieran que el chatbot de IA de la plataforma se utilizara para generar imágenes sexualizadas de niños y mujeres. La red social también ha estado plagada durante mucho tiempo de material de abuso sexual infantil, desinformación y bots de IA, y permite abiertamente a los usuarios publicar pornografía.
Las restricciones de X dejan un margen de acción a los adolescentes
X generalmente no ha sido una plataforma dirigida a adolescentes, pero eso no significa que no la usen. Un estudio de 2024 reveló que casi un tercio de los jóvenes de la Generación Alfa tienen una cuenta en X. La plataforma exige que los usuarios tengan al menos 13 años, aunque no es un requisito muy estricto considerando el tipo de contenido que ofrece.
“Los padres buscan herramientas prácticas y los adolescentes merecen espacio para crecer. Con el Control Parental de X, las familias pueden establecer las medidas de seguridad que mejor se adapten a su hogar, mientras que los adolescentes conservan el control de sus cuentas y pueden ver cada cambio. Lograr ese equilibrio es fundamental y es lo que nos propusimos crear”, escribió Michael O'Herlihy, jefe de seguridad de X, en una publicación de blog.
Los puntos clave del anuncio de X
En base a los comentarios de O’Herlihy, hay una serie de variables para destacar:
- Las funciones en X permiten a los padres de adolescentes gestionar lo que consumen y con qué publicaciones interactúan.
- El foco está puesto en los usuarios de entre 13 y 17 años, cuyas cuentas estarán configuradas por defecto en “modo protegido”.
- En la práctica, no podrán visualizar contenido sensible ni verán publicidades personalizadas.
- El equilibrio mencionado por el representante de X apunta a lo siguiente: a diferencia de los controles parentales de otras redes sociales, en este caso los adolescentes participan en el proceso y pueden conocer qué restricciones se aplicaron.
- Además, los adultos no podrán leer los mensajes privados de las cuentas de sus hijos, tampoco consultar el historial de búsquedas o visualización, ni publicar contenido en su nombre.
Mridul Singhai, responsable de ingeniería de producto en X, profundizó en la búsqueda del equilibrio en la implementación de los controles parentales. “La supervisión comienza con un acuerdo mutuo y finaliza automáticamente cuando el joven alcanza la mayoría de edad. Los padres disponen de mecanismos de protección, no de una ventana a la vida privada de sus hijos adolescentes. Es un sistema sencillo, transparente y diseñado para evolucionar junto con las familias”, remarcó.