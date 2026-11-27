La red social X se había convertido en aquel túnel por donde adolescentes de 13 y 17 años podían recorrer internet vestidos casi como adultos. Durante dos décadas, la plataforma operó sin herramientas de supervisión nativas para las familias, por lo que los límites estaban impuestos desde el espacio físico y de maneras más rudimentarias: padres que debían cuidar a sus hijos a ciegas con teléfonos retirados y revisiones rutinarias. Cumplido ese ciclo, la aplicación sumó restricciones parentales, aunque radicalmente diferentes a las de otras plataformas donde el adolescente tiene “voz y voto en el asunto”.