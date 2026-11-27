Los concejales de San Miguel de Tucumán José María Canelada y Gustavo Cobos cuestionaron al Departamento Ejecutivo municipal por volver a postergar los cambios en el sistema de transporte público de pasajeros. Los ediles de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron que las modificaciones en los recorridos de colectivos recién comenzarían a discutirse para su implementación en 2027, pese a los plazos que había anunciado la intendenta Rossana Chahla.