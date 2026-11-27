Resumen para apurados
- Los concejales Canelada y Cobos criticaron a la intendenta Chahla en Tucumán por postergar la reforma de colectivos hasta 2027, acusando reiterados incumplimientos de plazos.
- El Ejecutivo municipal ratificó el esquema actual hasta fin de año, postergando el plan de reordenamiento que Chahla había prometido aplicar en un plazo inicial de 60 días.
- La oposición exige definir pliegos licitatorios con sanciones por demoras en frecuencias y convocar a los vecinos para discutir los nuevos recorridos antes de su aplicación.
Los concejales de San Miguel de Tucumán José María Canelada y Gustavo Cobos cuestionaron al Departamento Ejecutivo municipal por volver a postergar los cambios en el sistema de transporte público de pasajeros. Los ediles de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron que las modificaciones en los recorridos de colectivos recién comenzarían a discutirse para su implementación en 2027, pese a los plazos que había anunciado la intendenta Rossana Chahla.
Los cuestionamientos surgieron luego de que la Municipalidad realizara una prueba del recorrido proyectado para el barrio Terán y confirmara que el esquema actual del servicio continuará vigente hasta fin de año.
“Los plazos se los ponen ellos mismos y después no los cumplen. Hace tres semanas, Chahla hablaba de 15 días. Ayer declaran que recién el año que viene van a ver cómo se implementan los cambios. Llevan más de tres años de gestión. ¿Qué fecha puede tomar en serio el vecino que mañana tiene que volver a esperar el colectivo?”, planteó Canelada.
Los concejales recordaron que el 31 de julio, cuando presentó el plan de reorganización del transporte, Chahla había establecido un plazo de 30 días para recibir propuestas y anticipado que los primeros cambios podrían comenzar a aplicarse en 60 días, con intervención del Concejo Deliberante.
El 3 de noviembre Canelada y Cobos solicitaron formalmente que los responsables de las áreas de Gobierno y Movilidad Urbana asistieran al cuerpo legislativo para presentar los estudios técnicos, informar qué propuestas habían recibido y precisar cuándo enviarían el proyecto definitivo.
El reclamo por las frecuencias y la licitación
Canelada también puso el foco en la falta de definiciones sobre los pliegos de la futura licitación del transporte público. Según sostuvo, no alcanza con establecer nuevos recorridos si el Municipio no determina qué frecuencias deberán cumplir las empresas y cuáles serán las sanciones ante eventuales incumplimientos.
“Ayer mostraron por dónde podría pasar el colectivo de barrio Terán. Ahora bien, ¿cada cuánto va a pasar? ¿Y qué pasa si la empresa deja a la gente esperando cuarenta minutos en la parada? Cuando el Municipio llame a licitación, tiene que dejar por escrito qué servicio les va a exigir a las empresas y qué sanciones va a aplicar si no cumplen”, advirtió.
Por su parte, Cobos insistió en la necesidad de que los funcionarios municipales concurran al Concejo Deliberante y brinden precisiones sobre el proyecto de reestructuración del sistema.
“Por eso pedimos que los funcionarios vengan al Concejo. Que traigan el mapa de los recorridos actuales y de los que proponen, las frecuencias que prevén para cada barrio y una fecha para discutir el proyecto”, sostuvo.
El concejal agregó que el objetivo es que los usuarios puedan conocer de antemano cómo cambiará el servicio y participar del debate antes de que se definan las modificaciones. “Queremos que quien toma el colectivo todos los días pueda ver qué cambia en su viaje y hacer oír su opinión a tiempo”, resaltó.