Resumen para apurados
- Según informó la prensa, el Senado argentino dio media sanción el jueves a la reforma del Gobierno que suspende las PASO en 2027 e incorpora Ficha Limpia.
- El proyecto obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra, con el rechazo de los tres senadores por Tucumán, y modifica el financiamiento partidario y la veda electoral.
- La iniciativa deberá ser tratada en la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, lo que redefinirá la selección de candidatos en los comicios de 2027.
El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves un avance clave en el Congreso. El Senado dio media sanción a la reforma electoral que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027 e incorporó una serie de modificaciones al sistema.
La iniciativa reunió 43 votos a favor y 29 en contra durante la votación en general. La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados, entre radicales, macristas y representantes de bloques provinciales, lograron sostener una mayoría absoluta de 37 adhesiones. Sin embargo, el proyecto todavía debía atravesar otra instancia legislativa: su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscaría convertirlo en ley durante eventuales sesiones extraordinarias.
¿Cómo votaron los senadores tucumanos?
Los tres representantes de Tucumán en la Cámara alta rechazaron la propuesta de la administración nacional. Juan Manzur, de Unión por la Patria; Beatriz Ávila, del Bloque Independencia, y Sandra Mendoza, de Convicción Federal, votaron en contra de la reforma electoral.
La iniciativa contempló cambios que excedieron la suspensión de las primarias. Entre sus principales disposiciones figuraron la incorporación de Ficha Limpia, la modificación del financiamiento de las campañas, la flexibilización de la veda electoral y la eliminación de los debates presidenciales obligatorios antes de la primera vuelta.
PASO, Ficha Limpia y financiamiento: cuáles fueron los principales cambios
Uno de los puntos centrales estableció la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027. La medida no implicó su eliminación definitiva, por lo que las primarias continuarían previstas para los siguientes procesos electorales, salvo que el Congreso volviera a modificar la legislación.
La decisión también modificó el mecanismo de selección de candidatos para ese año. Como el proyecto no contempló una instancia estatal que reemplazara las primarias, cada agrupación política debía resolver internamente quiénes integrarían su oferta electoral.
Otro de los capítulos incorporó el régimen de Ficha Limpia, una iniciativa que el Congreso debatía sin éxito desde 2016. El año anterior, su aprobación se había frustrado por un voto, luego de que dos senadores misioneros cambiaran su posición.
La propuesta estableció que no podrían postularse quienes tuvieran una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia o que se encontrara en revisión, siempre que esa resolución existiera antes del 31 de diciembre del año previo a los comicios.
En cambio, si la condena quedaba confirmada a partir del 1 de enero del año electoral, la inhabilitación comenzaría a regir una vez finalizado ese proceso. De esa manera, no afectaría los comicios en curso, aunque sí los posteriores.
La restricción tampoco se limitaría a las candidaturas. También alcanzaría la posibilidad de asumir cargos de dirección en la función pública, como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados y entes públicos, diplomáticos y directores de empresas estatales, entre otros.
En materia de financiamiento, la reforma modificó las condiciones para la difusión de propaganda política. La publicidad electoral, tanto gratuita como paga, en radio, televisión e internet, dejaría de estar sujeta a los plazos formales de campaña establecidos por el Código Electoral. Esto permitiría a las agrupaciones contratar o difundir propaganda por fuera del período oficial.
El proyecto original había planteado eliminar los aportes estatales obligatorios para financiar las campañas partidarias y suprimir la pauta electoral gratuita en radio y televisión. Solo por el primer concepto, el Gobierno había destinado más de $13.000 millones durante 2025.
Sin embargo, durante el debate en comisiones, La Libertad Avanza propuso conservar el financiamiento público de los espacios publicitarios en radio y televisión, aunque con una reducción del 50%. Así, la cesión obligatoria y gratuita de programación de los servicios de comunicación audiovisual y de televisión por suscripción pasaría del 5% vigente al 2,5%.
La iniciativa también eliminó el tope de gastos de campaña de cada fuerza política, que en 2025 había sido de casi $14.000 millones en todo el país.
A su vez, habilitó aportes privados sin límite cuando se realizaran en especie, mediante bienes o servicios y no a través de dinero, siempre que no existiera coordinación con el partido o candidato beneficiado.
Además, elevó del 2% al 35% del gasto total el máximo que podían aportar personas y empresas a una agrupación. La disposición también alcanzaría las acciones de campaña a favor o en contra de una candidatura que fueran realizadas por decisión propia de quien aportara.
Por último, se ampliaron las restricciones para los donantes extranjeros. La legislación vigente permitía contribuciones de quienes tuvieran residencia en Argentina, pero esa excepción quedaría eliminada. Los partidos tampoco podrían contratar servicios de extranjeros, como consultorías u otras prestaciones.
La reforma también avanzó sobre las restricciones que regían durante la jornada electoral. El proyecto derogó dos prohibiciones que limitaban las actividades públicas y comerciales durante los comicios. Con el nuevo esquema, podrían realizarse espectáculos populares al aire libre o en espacios cerrados, funciones teatrales, actividades deportivas y otras reuniones públicas, siempre que no estuvieran relacionadas con el acto electoral.
También se habilitaría la apertura de comercios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas. De esta manera, se reducirían de forma considerable las restricciones de la veda durante el día de la votación.
Otro cambio estuvo relacionado con los debates presidenciales. La iniciativa eliminó la obligación de realizar los dos encuentros que actualmente deben protagonizar los candidatos antes de las elecciones generales. En adelante, el único debate obligatorio sería el previo a un eventual balotaje, si ningún postulante alcanzara los votos necesarios para ganar en primera vuelta.
La Cámara Nacional Electoral conservaría la facultad de organizar ese encuentro. Con la modificación, también quedarían sin efecto los dos debates previstos antes de los comicios generales, uno de ellos en una provincia del interior.
En cuanto a la Boleta Única Papel (BUP), el proyecto habilitó a las provincias que celebraran sus elecciones locales el mismo día que las nacionales a incorporar sus propias categorías en la papeleta.
Así, una misma boleta podría reunir, según cada caso, candidatos a presidente, legisladores nacionales, gobernador, intendente y representantes provinciales.
Además, se incorporaría un casillero de «lista completa» junto al nombre y los símbolos de cada agrupación, que permitiría votar a todos los candidatos de un mismo espacio incluidos en la papeleta.
La reforma también habilitó la afiliación partidaria digital. La modificación permitiría que los ciudadanos se incorporaran a una agrupación sin tener que completar el trámite exclusivamente de manera presencial o en papel. Su aplicación debería respetar los mecanismos de validación establecidos por la normativa electoral, dado que la afiliación integraba el padrón partidario y podía incidir en la participación interna de cada fuerza.
Finalmente, el proyecto modificó el sistema de elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur. Los parlamentarios dejarían de ser elegidos mediante el voto directo de la ciudadanía y ya no formarían parte de la oferta de candidatos de las boletas electorales. En su lugar, la designación quedaría en manos del Congreso y de las legislaturas provinciales, que serían responsables de elegir a los representantes. De esa manera, se restablecería un mecanismo de selección indirecta para cubrir esos cargos.