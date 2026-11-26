La iniciativa reunió 43 votos a favor y 29 en contra durante la votación en general. La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados, entre radicales, macristas y representantes de bloques provinciales, lograron sostener una mayoría absoluta de 37 adhesiones. Sin embargo, el proyecto todavía debía atravesar otra instancia legislativa: su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscaría convertirlo en ley durante eventuales sesiones extraordinarias.