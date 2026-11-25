El Niño y las vacaciones 2027: qué destinos turísticos tendrán más lluvias y cuáles podrían ser más calurosos
El fenómeno climático podría modificar las condiciones climáticas en varios destinos elegidos para las vacaciones de verano 2027. Qué regiones podrían tener más lluvias, cuáles serían más calurosas y qué recomiendan los especialistas antes de viajar.
Resumen para apurados
- Expertos alertan que el fenómeno de El Niño alterará el clima del verano 2027 en destinos turísticos de Argentina y la región, generando más lluvias o calor según la zona.
- Las previsiones indican tormentas y crecidas en la Costa Atlántica, Litoral y sur de Brasil, mientras que el NOA, el Caribe y Chile registrarán jornadas más secas y calurosas.
- Meteorólogos recomiendan viajar con flexibilidad y revisar alertas oficiales ante posibles crecidas de ríos o incendios forestales en el extremo sur patagónico.
El fenómeno de El Niño podría modificar las condiciones meteorológicas durante el verano 2027 y repercutir en algunos de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos. Las proyecciones anticipan diferencias regionales: mientras algunas zonas podrían registrar más lluvias, tormentas y riesgo de crecidas, otras tendrían una temporada más seca y con temperaturas por encima de los valores habituales.
Según explicó el meteorólogo Mauricio Saldívar, el fenómeno alcanzaría su mayor intensidad al comienzo del verano. Sin embargo, aclaró que una señal fuerte de El Niño no implica necesariamente que todas las regiones vayan a experimentar precipitaciones extremas, ya que las lluvias podrían concentrarse en episodios puntuales, intercalados con jornadas de calor y buen tiempo.
Qué destinos turísticos de Brasil y la costa argentina podrían tener más lluvias
En el sur de Brasil se concentra una de las áreas que podrían registrar mayores precipitaciones y jornadas con nubosidad durante la temporada estival. La previsión incluye destinos de Santa Catarina, como Florianópolis, y de Río Grande do Sul.
En cambio, desde Río de Janeiro hacia el norte del país, las lluvias podrían ubicarse dentro de los valores normales o incluso por debajo de los habituales. Destinos como Maceió, Recife, Natal, Maragogi y Porto de Galinhas tendrían menos precipitaciones, aunque se espera que las temperaturas sean elevadas.
En la costa atlántica argentina, el escenario también podría presentar algunas diferencias respecto de otros veranos. Mar del Plata, Pinamar, Cariló y otros balnearios bonaerenses podrían registrar lluvias ligeramente superiores a las habituales y temperaturas algo más bajas como consecuencia de la nubosidad.
Esto podría traducirse en una mayor cantidad de jornadas inestables y menos períodos prolongados de playa. De todos modos, las proyecciones también contemplan intervalos de buen tiempo, por lo que no se anticipa que toda la temporada esté marcada por las precipitaciones.
El Litoral argentino, entre las regiones con más probabilidades de lluvias y crecidas
El Litoral aparece entre las áreas del país con mayores posibilidades de registrar precipitaciones por encima de los valores normales durante el verano 2027. La tendencia abarca a Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa.
En esas provincias, las lluvias podrían repercutir en el caudal de los ríos Paraná y Uruguay, con posibles consecuencias para balnearios, campings y espacios destinados a actividades náuticas.
Destinos como Colón, Federación y las playas de Corrientes y Santa Fe podrían verse condicionados por el comportamiento de los ríos y las condiciones meteorológicas. Por ese motivo, la recomendación es planificar los viajes con cierta flexibilidad y prestar atención a los avisos oficiales durante la temporada.
Córdoba y Mendoza: el riesgo de las tormentas y las crecidas repentinas
Las sierras de Córdoba y algunas zonas de Mendoza también podrían verse afectadas por episodios de lluvias intensas. En el caso de las sierras cordobesas, las tormentas en sectores elevados pueden provocar crecidas repentinas de arroyos y ríos, incluso cuando no llueve en las zonas donde se encuentran los turistas.
En Mendoza, la preocupación se concentra en posibles precipitaciones intensas en el piedemonte, que pueden generar deslizamientos y crecidas rápidas. Ante ese escenario, quienes tengan previsto realizar excursiones, acampar o visitar sectores cercanos a cursos de agua deberán consultar las alertas meteorológicas y el estado de los caminos antes de salir.
Qué se espera para Salta, Jujuy y la Patagonia durante el verano 2027
En el norte argentino, el oeste del NOA podría tener una menor exposición a los excesos de precipitaciones, aunque las temperaturas podrían ubicarse por encima de los valores habituales. Salta, Jujuy y los Valles Calchaquíes figuran entre los destinos con menor probabilidad de lluvias excesivas según las proyecciones mencionadas.
La Patagonia, por su parte, presentaría un panorama desigual según la región. El norte patagónico podría registrar lluvias normales o superiores a las habituales, mientras que el extremo sur tendría menos precipitaciones y temperaturas más elevadas. Esta combinación puede incrementar el riesgo de incendios forestales.
Cómo podría afectar El Niño a Uruguay, Chile y el Caribe
Las proyecciones también muestran diferencias para otros destinos internacionales que suelen elegir los argentinos durante las vacaciones.
En Uruguay, la costa este podría presentar condiciones relativamente más favorables que las localidades ubicadas sobre el litoral del río Uruguay, aunque no se descartan tormentas aisladas.
En Chile, destinos como La Serena, Coquimbo y Bahía Inglesa podrían atravesar un verano más caluroso y seco.
En el Caribe, El Niño suele estar asociado con una tendencia a menores precipitaciones y temperaturas más elevadas, aunque las condiciones pueden variar según el área.
Ante este panorama, los especialistas recomiendan consultar los pronósticos y las alertas oficiales entre siete y diez días antes de viajar. Las proyecciones estacionales permiten identificar tendencias generales, pero no anticipan con precisión qué condiciones meteorológicas se registrarán en una fecha puntual.