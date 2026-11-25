El fenómeno de El Niño podría modificar las condiciones meteorológicas durante el verano 2027 y repercutir en algunos de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos. Las proyecciones anticipan diferencias regionales: mientras algunas zonas podrían registrar más lluvias, tormentas y riesgo de crecidas, otras tendrían una temporada más seca y con temperaturas por encima de los valores habituales.