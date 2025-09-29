Secciones
Tucumán revive su historia: la Casa Histórica y sus calles cobran vida con imágenes animadas

Gracias a la IA, viejas fotografías de la provincia del siglo XIX se animan y muestran la vida cotidiana de la ciudad.

captura de video captura de video
Hace 1 Hs

"Hubo un tiempo en que Tucumán respiraba otro aire. El eco de los tranvías, el trote de los caballos y la voz de los pregoneros llenaban sus calles polvorientas. Entre sus esquinas tranquilas, una casa se alzaba discreta, con muros y ventanas de madera; y en su silencio, aún guarda un secreto mayor: allí nació la libertad de una nación...".

Con esas palabras e imágenes alteradas, ese pasado ahora vuelve a respirar gracias al trabajo de Ariel Fernández, creador digital y miembro del grupo de Facebook Fotos antiguas de Tucumán, que con más de 100.000 integrantes comparte recuerdos de la ciudad. 

El usuario llevó la memoria histórica un paso más allá al generar con inteligencia artificial imágenes animadas de la Tucumán del siglo XIX, haciendo que viejas fotos cobren movimiento y parezcan escenas de una película. El espectador puede contemplar la Casa Histórica en 1869, el Cabildo de nuestra provincia en 1870, la Calle 24 de Septiembre con tranvías y carruajes, la Calle Congreso, y la Plaza Independencia en 1870 y 1890. 

Cada escena está cuidadosamente recreada, mezclando fidelidad histórica con el encanto de la animación, para transportar a quienes miran a un tiempo donde los rostros de hombres y mujeres, aunque perdidos en la memoria, vuelven a cobrar vida. “Al contemplar estas imágenes, el pasado vuelve a respirar. Y en cada grieta del muro, en cada corredor, late todavía la promesa de que nunca muera la memoria, que nunca se apague la libertad”, explica el relato que acompaña la proyección de estas recreaciones.

Y sí, gracias a la tecnología, el pasado y el presente se entrelazan, ofreciendo a tucumanos y visitantes un paseo único por la memoria de la provincia.

