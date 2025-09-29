Tucumán revive su historia: la Casa Histórica y sus calles cobran vida con imágenes animadas

Cada escena está cuidadosamente recreada, mezclando fidelidad histórica con el encanto de la animación, para transportar a quienes miran a un tiempo donde los rostros de hombres y mujeres, aunque perdidos en la memoria, vuelven a cobrar vida. “Al contemplar estas imágenes, el pasado vuelve a respirar. Y en cada grieta del muro, en cada corredor, late todavía la promesa de que nunca muera la memoria, que nunca se apague la libertad”, explica el relato que acompaña la proyección de estas recreaciones.