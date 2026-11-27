El concejal yerbabuenense Álvaro Apud (LLA) salió al cruce de los dichos del intendente Pablo Macchiarola (Cambia Tucumán) que resaltó días atrás que sus tres grandes obras de gestión son el parque Prebisch, el parque La Hoya y las dársenas de giro. “¿Que la gente pueda doblar en la esquina en una gran obra? Me parece muy floja su gestión”, lanzó en una entrevista con LG Play.
En la opinión del edil, el trabajo de Macchiarola en los últimos tres años “no le deja nada” a Yerba Buena ni a los yerbabuenenses. “Hay gente en Yerba Buena al día de hoy a la que le cortan el agua en noviembre y la recuperan en marzo: barrio Castillo, barrio San Eduardo. Esto viene desde hace muchos años y no se ha hecho la gestión de ponerle un pozo de agua. Eso creo que es dejarle algo a los yerbabuenenses. Se hizo la gestión para que hoy tenga un hospital. Eso debería haber dejado esta Intendencia. Dársenas de giro es muy pobre”.
Armado de LLA
Apud también se refirió al armado de LLA de cara a los comicios que se vienen. Destacó que Lisandro Catalán siempre dijo que se buscaría incorporar a los mejores tucumanos para sacar a la provincia adelante, que tiene sobre todo un interior en decadencia. En ese sentido, resaltó que Roberto Sánchez le aporta mucho al espacio y resaltó la gestión que tuvo en Concepción como intendente, así como la de Alejandro Molinuevo actualmente. “Le da muchísimo cuerpo y volumen a este espacio que está armando La Libertad de Avanza”, remarcó.