En la opinión del edil, el trabajo de Macchiarola en los últimos tres años “no le deja nada” a Yerba Buena ni a los yerbabuenenses. “Hay gente en Yerba Buena al día de hoy a la que le cortan el agua en noviembre y la recuperan en marzo: barrio Castillo, barrio San Eduardo. Esto viene desde hace muchos años y no se ha hecho la gestión de ponerle un pozo de agua. Eso creo que es dejarle algo a los yerbabuenenses. Se hizo la gestión para que hoy tenga un hospital. Eso debería haber dejado esta Intendencia. Dársenas de giro es muy pobre”.