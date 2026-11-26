“En este edificio se resuelve muchísimas veces la institucionalidad de cada obra social porque muchos de los muchachos que se hacen los iluminados dicen que es inviable. ¿Inviable para quién? Para el hijo de un trabajador cuando se le da un servicio que prácticamente es impagable si lo tuviera que pagar. Cuando al hijo de un trabajador que es discapacitado se le da una silla que vale millones sería imposible para un trabajador poder adquirir eso. Por eso defendemos nuestro sistema solidario de salud, por más que no le guste a este gobierno”, sostuvo.