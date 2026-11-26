Resumen para apurados
- La CGT marchó este jueves ante la Superintendencia de Servicios de Salud porteña para reclamar por el desfinanciamiento y la crisis terminal de las obras sociales sindicales.
- La marcha siguió a reuniones infructuosas con Salud. Los gremios alertan que usan fondos propios para costear la cobertura médica de 15 millones de trabajadores afiliados.
- Tras advertir que se terminó la paciencia, la central obrera anticipó que endurecerá su plan de lucha si la administración nacional no regulariza el envío de fondos retenidos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este jueves frente a la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en el microcentro porteño, para reclamar una solución urgente a la crisis financiera de las obras sociales sindicales. Durante el acto, los principales referentes de la central obrera lanzaron duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei y lo acusaron de quedarse con fondos destinados a la atención sanitaria de los trabajadores.
“Las obras sociales sindicales son parte de la identidad sindical en nuestro país y no vamos a permitir que vengan a desfinanciarlas, a robárselas, porque eso es lo que están haciendo”, afirmó el cotitular de la CGT Cristian Jerónimo, del gremio de empleados del vidrio, durante su discurso.
Junto con sus pares Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, y Octavio Argüello, de Camioneros, Jerónimo habló ante militantes y trabajadores que ocuparon unas seis cuadras de la calle Bartolomé Mitre al 400. Los dirigentes utilizaron un camión como escenario, ubicado frente al ingreso de la Superintendencia, a unos 100 metros de Plaza de Mayo. El acto se desarrolló sin vallas y prácticamente sin custodia policial.
La convocatoria fue resuelta para exigir una respuesta oficial ante una situación que los especialistas de la CGT califican como una crisis financiera “casi terminal”. Los problemas de financiamiento provocan interrupciones de prestaciones y dificultades para pagar servicios, lo que obliga a los sindicatos a destinar millonarios recursos propios para sostener la atención sanitaria. Esa situación, a su vez, compromete el funcionamiento de las organizaciones gremiales.
En los últimos meses, los integrantes de la conducción cegetista mantuvieron tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA. Sin embargo, aseguran que el funcionario todavía no respondió las propuestas que presentaron para superar la crisis.
Aunque inicialmente se había anticipado que la participación sindical sería “testimonial”, varias organizaciones movilizaron una importante cantidad de trabajadores. Entre ellas se destacaron la UOCRA, Comercio y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que incluye a Camioneros.
Además de los integrantes del triunvirato, estuvieron en el escenario Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad), Hugo Benítez (textiles), Argentino Geneiro (gastronómicos), Oscar Rojas (maestranza), Roberto Solari (guardavidas), Pablo Flores (AFIP) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros dirigentes.
Los reclamos de los dirigentes de la CGT
El primero en tomar la palabra fue Jorge Sola, quien exigió que el Gobierno garantice el financiamiento y las prestaciones de las obras sociales, que, según destacó, brindan cobertura sanitaria a 15 millones de trabajadores. También reclamó la renuncia de los funcionarios que no estén en condiciones de resolver los problemas del sistema de salud.
El dirigente sostuvo que la defensa de la atención sanitaria forma parte de una demanda más amplia del movimiento obrero, que incluye salarios, condiciones laborales, educación y protección social. “Necesitamos que nos escuchen. Las demandas son incesantes”, afirmó.
Además, cuestionó las políticas oficiales hacia los jubilados y denunció que la atención sanitaria quedó “en manos de gente denunciada”. También advirtió que la salud de los trabajadores no puede quedar “a expensas de la ley del mercado”.
A continuación, Octavio Argüello acusó al Gobierno de apropiarse de los recursos destinados a las obras sociales y reclamó la devolución de los aportes que realizan mensualmente los trabajadores. “Este gobierno le está robando la plata a los trabajadores”, sostuvo.
El dirigente también denunció el deterioro de las condiciones de vida de los jubilados y las personas con discapacidad. “Nos están quitando la dignidad a todos nuestros jubilados, a nuestros discapacitados”, expresó.
En su discurso, responsabilizó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes calificó como “culpables y cómplices de lo que nos han robado al país”. También cuestionó el accionar de la Justicia frente a las protestas callejeras.
Argüello convocó a los trabajadores a involucrarse y anticipó que la CGT podría profundizar sus medidas de fuerza. “Se terminó la paciencia, no hay más”, remarcó. Luego agregó: “Necesitamos que también los trabajadores se despierten en cada lugar de su trabajo y hagan comprender la situación en nuestra patria”.
Cristian Jerónimo: “Este modelo económico ya fracasó”
El último orador fue Cristian Jerónimo, quien profundizó las críticas contra la administración nacional y defendió el sistema solidario de salud. “La salud de los trabajadores es parte del salario de la familia, es una conquista y no estamos dispuestos a cederla porque sabemos lo que está sucediendo en nuestro país y que tenemos un gobierno que es profundamente insensible y gobierna para los que más tienen en la Argentina”, afirmó.
El dirigente hizo referencia al papel de la Superintendencia de Servicios de Salud en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y cuestionó los argumentos que plantean la inviabilidad de algunas coberturas.
“En este edificio se resuelve muchísimas veces la institucionalidad de cada obra social porque muchos de los muchachos que se hacen los iluminados dicen que es inviable. ¿Inviable para quién? Para el hijo de un trabajador cuando se le da un servicio que prácticamente es impagable si lo tuviera que pagar. Cuando al hijo de un trabajador que es discapacitado se le da una silla que vale millones sería imposible para un trabajador poder adquirir eso. Por eso defendemos nuestro sistema solidario de salud, por más que no le guste a este gobierno”, sostuvo.
Jerónimo también destacó que los sindicatos acompañan a los trabajadores y sus familias en distintas etapas de la vida, desde el nacimiento de un hijo hasta la muerte de un familiar. En ese sentido, defendió la estructura gremial como parte de la vida cotidiana de quienes dependen de esas coberturas.
Como ejemplo, recordó la pandemia de COVID-19 y aseguró que las obras sociales y los sindicatos pusieron sus recursos y estructuras a disposición de la población durante la emergencia sanitaria. “En Argentina nunca se tuvo que elegir a quién se le ponía y se le sacaba un respirador”, afirmó.
El cotitular de la CGT volvió a cuestionar los argumentos sobre la inviabilidad del sistema y apuntó directamente contra la gestión nacional. “¿Cómo nos van a venir a decir que es inviable el sistema de obras sociales? Inviable es la gestión que lleva adelante este gobierno. Este modelo económico ya fracasó. Este ministro de Economía ya fracasó. Que se vaya a la cárcel, es un delincuente. Basta de estos delincuentes que nos siguen endeudando”, lanzó.
También sostuvo que la administración nacional busca generar condiciones para que otros sectores se queden con los recursos del país y cuestionó las promesas económicas del oficialismo. “¿Dónde están los 18 mejores meses que iban a venir? ¿Dónde están los salarios volando? No existe todo eso y depende de nosotros volver a construir un proceso virtuoso”, planteó.
En ese contexto, convocó a la dirigencia política a asumir un papel activo frente a la situación social. “Tenemos que exigirle a la dirigencia política que se ponga al frente. Se tienen que poner al frente y representar los intereses de las grandes mayorías. Basta de seguir encubriendo vanidades, los egos de la dirigencia política”, reclamó.
Además, preguntó cuántos argentinos perdieron sus empleos y cuántos trabajadores no llegan a fin de mes o comienzan cada período con deudas que absorben sus salarios.
El reclamo por la intervención en la UOM y las críticas a Milei
Durante su intervención, Jerónimo también se refirió a la decisión judicial de extender la intervención en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En ese sentido, rechazó las intromisiones en la vida institucional de los sindicatos y reclamó la normalización de esa organización.
“Basta de intervenir las organizaciones sindicales, basta de entrometerse en la vida institucional de cada organización. Queremos la UOM normalizada. Y basta de jugar con la certificación de autoridades de las organizaciones sindicales. Basta de entrometerse en lo que no se tienen que meter porque va a tronar el escarmiento. La sociedad está sufriendo”, advirtió.
En el tramo final de su discurso, el dirigente se dirigió directamente al Presidente y cuestionó sus declaraciones sobre la situación económica de la población. “La gente sí pasa hambre, señor presidente. La gente sí se endeuda para comer, señor presidente. Así que no se haga el distraído y hágase cargo de lo que le corresponde”, concluyó.