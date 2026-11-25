En esa línea, recordó que implica, entre otras mejoras, tres kilómetros que formarían parte de "esa famosa obra que es la doble vía Tucumán-Las Termas". "Pero no podemos empezar a hablar de la doble vía si no hacemos las obras de infraestructuras previstas (en este proyecto). Y acaba de firmar la resolución la DNV con la empresa que va a llevar a cargo la obra, que es muy importante", añadió.