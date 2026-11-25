Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo anunció este miércoles en Tucumán la reactivación del Acceso Sur tras acordar con la Nación el financiamiento para agilizar el tránsito diario.
- La obra vial estaba paralizada desde 2022 por falta de fondos. La Provincia costeará $1.000 millones en tendidos eléctricos dentro del proyecto de $40.000 millones.
- Los trabajos iniciarán en diciembre con puentes y calzadas nuevas, constituyendo una etapa clave para concretar la futura autovía que unirá la capital con Las Termas.
El gobernador Osvaldo Jaldo destacó este miércoles en conferencia de prensa la decisión de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de reactivar el proyecto del Acceso Sur a San Miguel de Tucumán, un punto estratégico para la ciudad por donde circulan -en promedio- más de 25.000 vehículos por día.
"Esta obra, que es tan importante, lamentablemente se paralizó, se neutralizó, y hoy podemos decir que estamos nuevamente en condiciones de empezar (los trabajos). Esto ha sido fruto de mucha gestión, de mucho diálogo, de mucha negociación con el Gobierno nacional. Y ahora podemos decir que es una realidad para Tucumán", recalcó el mandatario.
El tranqueño recordó que el Acceso Sur -cuya empresa contratista es Conorvial SA- había quedado frenado "por problemas de financiamiento". Y añadió que, incluso, la provincia estuvo "a punto de perder" esta obra de infraestructura vial.
En esa línea, recordó que implica, entre otras mejoras, tres kilómetros que formarían parte de "esa famosa obra que es la doble vía Tucumán-Las Termas". "Pero no podemos empezar a hablar de la doble vía si no hacemos las obras de infraestructuras previstas (en este proyecto). Y acaba de firmar la resolución la DNV con la empresa que va a llevar a cargo la obra, que es muy importante", añadió.
Luego, Jaldo ponderó "el diálogo que venimos teniendo desde el primer día con el Gobierno nacional, un diálogo recíproco". "A muchos, sobre todo del espacio político de quien habla, les molesta o utilizan calificativos de manera injusta y casi irresponsable. Pero el diálogo es fundamental. En las familias necesitamos diálogo, en la sociedad, ¿Cómo no vamos a necesitarlo en lo institucional?", manifestó.
Mencionó en ese sentido otras inversiones a cargo de la Nación en Tucumán, como el acueducto de Vipos, obras energéticas, la repavimentación de la ruta nacional 307 y el aeropuerto Benjamín Matienzo.
El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, destacó ante los micrófonos que el Acceso Sur a la Capital implica mejoras estratégicas en el cruce a Sa Andrés, como la duplicación de calzada, un nuevo puente sobre el río Salí y rotondas, entre otras construcciones destinadas a reordenar el tráfico.
En ese marco, Nazur valoró el compromiso de la Provincia de asumir los costos del traslado de las líneas energéticas -una tarea que demandará unos $1.000 millones-, y adelantó que a partir de la primera quincena de diciembre "se van a ver los primeros movimientos, después de casi tres años que venía paralizada". "Es una obra estructural para la Provincia, con una inversión superior a los $40.000 millones", recalcó.