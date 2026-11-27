Resumen para apurados
- Los cines de Tucumán renuevan su cartelera este fin de semana con estrenos como Hechizo y Los Juegos del Hambre para ofrecer diversas opciones de entretenimiento al público local.
- Las salas Atlas y Cines del Solar sumaron funciones en 2D, 3D y trasnoches de fin de semana, manteniendo además títulos exitosos de semanas previas en distintos horarios.
- La oferta cinematográfica, vigente hasta el 2 de diciembre, busca reactivar la asistencia a las salas locales mediante una combinación de sagas populares, animación y comedia.
Ir al cine tendrá esta semana opciones para distintos gustos. La programación incluye aventuras animadas, historias de terror y fantasía, dramas biográficos y una nueva entrega de una comedia familiar. Entre los títulos que se podrán ver en las salas tucumanas están “Hechizo”, “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha”, “La Nueva Focker”, “Yo Soy Rocky” y “Ebenezer”.
También continúan en cartelera “Verity”, “El Gato con Sombrero” y “La asistente de la morgue”. A continuación, los horarios de los complejos Atlas y Cines del Solar para esta semana.
Cines Atlas
Atlas Monteagudo
En la sala 1 se proyectará “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha”, en castellano, a las 17.20, y en versión subtitulada a las 21. El sábado habrá una función de trasnoche en castellano a las 00.20.
La sala 2 tendrá “Ebenezer”, en castellano, a las 17; “Hechizo”, a las 19.40, y “La Nueva Focker”, subtitulada, a las 22. El sábado se sumará “Yo Soy Rocky”, en castellano, a las 00.30.
En la sala 3, “Hechizo” se proyectará en 3D y castellano a las 17.30. También estarán “La asistente de la morgue”, a las 19.50, y “Yo Soy Rocky”, subtitulada, a las 22.10. El sábado habrá una función de trasnoche de “La asistente de la morgue”, en castellano, a la 1.
Atlas Vía 24
En la sala 1, “Hechizo” tendrá funciones en castellano a las 17, en 3D, y a las 19.20, en 2D. Ambas cuentan con M8. A las 21.40 se proyectará “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha”, en versión subtitulada. El sábado se agregará una función de trasnoche de esta película a la 1.
En la sala 2, “Encantador” se podrá ver en castellano a las 17.10; “Yo Soy Rocky”, subtitulada, a las 19.40, y “La Nueva Focker”, también subtitulada, a las 22.30. El sábado habrá una función de trasnoche de “La Nueva Focker” en castellano a las 00.50.
Los dos complejos Atlas permanecerán cerrados el lunes.
Cines del Solar
Cines del Solar también renueva su programación con películas de distintos géneros. “La Nueva Focker” tendrá funciones en castellano a las 15.40, 17.55 y 00.30, y subtituladas a las 20.05 y 22.20, en la sala 3. La función de trasnoche será únicamente los viernes y sábados.
En la sala 2 se proyectará “Hechizo” en 2D y castellano a las 15.30, 20 y 22. También tendrá una función en 3D a las 17.50 y una trasnoche a las 00.10, en 2D y castellano.
“Yo Soy Rocky” estará en la sala 1 a las 22.10, en versión subtitulada. Los viernes y sábados se sumará una función de trasnoche en castellano a las 00.40.
Por su parte, “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha” tendrá funciones en la sala 4: a las 18.10, en castellano, y a las 18.50 y 22.05, subtituladas. En la sala 5 se proyectará a las 15.45, en castellano, y a las 21.30, subtitulada. Los viernes y sábados habrá una función de trasnoche subtitulada a las 00.35.
La programación se completa con “Ebenezer”, en castellano, a las 15.20 y 17.40, y “El Gato con Sombrero”, a las 16, ambas en la sala 4. En la sala 1 se podrá ver “Verity”, en versión subtitulada, a las 19.55.
La cartelera estará disponible del jueves 26 de noviembre al miércoles 2 de diciembre. Las funciones de trasnoche de Cines del Solar se realizarán únicamente los viernes y sábados.