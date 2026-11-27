Por su parte, “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha” tendrá funciones en la sala 4: a las 18.10, en castellano, y a las 18.50 y 22.05, subtituladas. En la sala 5 se proyectará a las 15.45, en castellano, y a las 21.30, subtitulada. Los viernes y sábados habrá una función de trasnoche subtitulada a las 00.35.