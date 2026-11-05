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Los estrenos y horarios de cine en Tucumán: qué películas llegan esta semana

La cartelera se renueva del 5 al 11 de noviembre con propuestas de terror, animación y ciencia ficción. Los complejos Atlas y Cines del Solar también mantienen varias películas en exhibición.

EL GATO CON SOMBRERO. El personaje animado llega a los cines tucumanos con una nueva aventura para toda la familia.
EL GATO CON SOMBRERO. El personaje animado llega a los cines tucumanos con una nueva aventura para toda la familia.
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los cines de Tucumán renovaron su cartelera del 5 al 11 de noviembre con estrenos de terror, animación y ciencia ficción para actualizar la oferta cultural local.
  • Los complejos Atlas y Cines del Solar sumaron títulos como Godzilla Minus Zero y El Gato con Sombrero, manteniendo funciones diarias en 2D, 3D y horarios de trasnoche.
  • La variada programación busca dinamizar la asistencia a las salas provinciales, ofreciendo alternativas para diversos públicos hasta el próximo recambio semanal.
Resumen generado con IA

Ir al cine ofrece esta semana opciones para distintos gustos y edades. La programación combina grandes producciones, historias animadas y películas de suspenso y terror, con funciones en diferentes horarios y versiones.

Entre las novedades que llegan a las salas se encuentran “Godzilla Minus Zero”, “El Gato con Sombrero”, “Wildwood: El Bosque Salvaje”, “Sacrificio: Los Elegidos” y “Entrega al Límite”. Además, continúan en cartelera “Clayface”, “Escuela de Monstruos” y “Verity”. A continuación, la programación de los complejos tucumanos.

Cines Atlas

Atlas Monteagudo

“Godzilla Minus Zero” tendrá funciones en 2D y en castellano en la sala 1, de martes a domingo, a las 19 y 22.10. El sábado también habrá una función de trasnoche a la 1.

En la sala 2 se podrá ver “El Gato con Sombrero”, en 2D y castellano, de martes a domingo, a las 17 y 19.30. También continúa “Clayface”, con funciones subtituladas a las 22, durante esos mismos días. El sábado se suma una función de trasnoche en castellano a las 00.45.

La sala 3 recibirá “Wildwood: El Bosque Salvaje”, en 2D y castellano, a las 18, de martes a domingo. La programación se completa con “Sacrificio: Los Elegidos”, subtitulada, a las 19.40, y “Entrega al Límite”, también subtitulada, a las 22.20. El sábado habrá una función de trasnoche en castellano a las 00.50.

El lunes no habrá funciones en el complejo.

Atlas Vía 24

En este complejo, “Godzilla Minus Zero” tendrá funciones en 2D y castellano, con M8, a las 17, de martes a domingo. El sábado se sumará una función de trasnoche en castellano a la 1.10. También se proyectará en versión subtitulada a las 22.30. En la misma sala, “El Gato con Sombrero” podrá verse en 3D y castellano, con M8, a las 19.50. El lunes el complejo permanecerá cerrado.

Cines del solar

Cines del Solar, ubicado en Aconquija 1366, Yerba Buena, también suma estrenos a su programación. Allí se podrán ver “El Gato con Sombrero”, “Entrega al Límite”, “Sacrificio: Los Elegidos”, “Godzilla Minus Zero” y “Wildwood: El Bosque Salvaje”. Además, continúan “Clayface”, “Escuela de Monstruos” y “Verity”.

“Clayface” se proyectará todos los días a las 20.10, únicamente en versión subtitulada. “Escuela de Monstruos”, en tanto, tendrá funciones diarias a las 15.40 y 17.50.

“Sacrificio: Los Elegidos” tendrá funciones de domingo a jueves en castellano a las 20.15 y subtitulada a las 22.15. Los viernes y sábados se mantendrán esos horarios y se agregará una función de trasnoche en castellano a las 00.20.

En cuanto a “Verity”, podrá verse de domingo a jueves a las 22.30, en versión subtitulada. Los viernes y sábados se mantendrá esa función y se sumará otra a las 00.45, en castellano.

“El Gato con Sombrero” tendrá funciones el jueves en 3D y castellano a las 15.25 y 20, además de proyecciones en 2D y castellano a las 17.40 y 22.25. Los viernes y sábados se mantendrán las funciones en 2D a las 17.40 y 22.25, y el sábado se agregará una trasnoche a las 00.35.

La programación estará disponible del jueves 5 al miércoles 11 de noviembre, con funciones en distintos horarios y versiones. Los espectadores podrán consultar la cartelera de cada complejo y elegir entre las propuestas de la semana, desde las aventuras animadas hasta el terror y la ciencia ficción.

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