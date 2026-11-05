Los estrenos y horarios de cine en Tucumán: qué películas llegan esta semana

En este complejo, “Godzilla Minus Zero” tendrá funciones en 2D y castellano, con M8, a las 17, de martes a domingo. El sábado se sumará una función de trasnoche en castellano a la 1.10. También se proyectará en versión subtitulada a las 22.30. En la misma sala, “El Gato con Sombrero” podrá verse en 3D y castellano, con M8, a las 19.50. El lunes el complejo permanecerá cerrado.