Resumen para apurados
- Especialistas difundieron hoy una receta de carrot cake saludable con avena y zanahoria para ofrecer una alternativa nutritiva y baja en calorías para las meriendas.
- La preparación reemplaza la harina de trigo por avena e integral y usa endulzantes ligeros, logrando una textura húmeda y solo 198 calorías por porción en 50 minutos de cocción.
- La propuesta responde a la tendencia de repostería funcional, facilitando el control glucémico y la ingesta de fibra sin sacrificar hábitos tradicionales como la merienda.
El carrot cake es un budín dulce que no llega a ser empalagoso. Su sabor combina lo dulce natural con las especias que le dan el toque diferencial. El nivel de dulzura puede variar según los ingredientes que se elijan. El azúcar puede reemplazarse por otras alternativas como edulcorantes o miel e incluso optar por no agregar más y respetar el sabor de la zanahoria.
Esta versión es saludable porque no tiene harina de trigo. En cambio, lleva harina de avena, que es buena para evitar los picos de glucosa y que está cargada de fibras, lo que beneficia el tránsito intestinal. La zanahoria, por su parte, aporta betacarotenos, vitaminas y antioxidantes. En su conjunto, este budín logra ser una opción tentadora para quienes quieren un perfil nutricional más equilibrado, sin quedarse sin un plato para picar por la tarde.
Qué se necesita para un carrot cake húmedo
Esta receta fue compartida por Hileret. Se prepara en 50 minutos, según la estimación, y aporta solo 198 calorías por porción. Lleva dos tipos de harina: ¾ de taza de harina integral y ¾ de harina de avena o avena extrafina. Además, incluye una taza completa de zanahoria rallada fina cruda. También ½ taza de leche descremada y ½ taza de aceite neutro. Para estas 12 porciones además se utilizarán dos cucharaditas de polvo para hornear, 75 gramos de azúcar Hileret Light, el jugo y la ralladura de una naranja, esencia de vainilla, dos huevos y frutos secos en la cantidad deseada.
Para el frosting que lleva como decoración de la parte superior, se necesitan cuatro cucharadas de queso untable descremado, un chorrito de edulcorante y extracto de vainilla.
Paso a paso para hacer un budín de zanahorias húmedo
El primer paso es batir los huevos con el azúcar light en un recipiente grande hasta que el azúcar esté completamente desintegrado.
Luego, en el mismo recipiente, agregar la leche, el aceite, la ralladura y el jugo de naranja y la esencia de vainilla. Por último, agregar la zanahoria e integrar hasta que todo quede bien incorporado.
Una vez mezclados los ingredientes líquidos y húmedos, agregar los secos como las harinas y el polvo para hornear. Incorporar con movimientos envolventes.
En este paso se pueden agregar frutos secos de forma opcional como nueces o almendras. También pueden reservarse algunos para la decoración superior junto al frosting.
Llevar la mezcla a un molde previamente enmantecado y enharinado y al horno por 35 a 40 minutos o hasta pinchar con un palillo y sacarlo seco.
Mientras tanto, se prepara el frosting mezclando el queso untable, el edulcorante y la esencia de vainilla. Integrar y agregar al budín una vez que esté frío. Decorar a gusto con frutos secos o chocolate.