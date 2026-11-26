Esta versión es saludable porque no tiene harina de trigo. En cambio, lleva harina de avena, que es buena para evitar los picos de glucosa y que está cargada de fibras, lo que beneficia el tránsito intestinal. La zanahoria, por su parte, aporta betacarotenos, vitaminas y antioxidantes. En su conjunto, este budín logra ser una opción tentadora para quienes quieren un perfil nutricional más equilibrado, sin quedarse sin un plato para picar por la tarde.