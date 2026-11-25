El primero en quedar descartado fue el tucumano Thomas Gallo, quien sufrió una lesión en la muñeca izquierda durante un partido de Lyon, su club en Francia. El jugador debió ser operado a fines de octubre y quedó marginado de toda la ventana internacional de noviembre. Su recuperación todavía está en marcha, por lo que tampoco estará disponible para el cierre del certamen.