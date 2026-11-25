Los Pumas sufren tres bajas para enfrentar a Escocia: Contepomi debe rearmar la primera línea
El tucumano Thomas Gallo continúa recuperándose de una operación, Boris Wenger sufrió una lesión ante Francia y Mayco Vivas fue suspendido. Rodrigo Martínez fue convocado como alternativa para el último partido del Nations Championship.
Resumen para apurados
- Los Pumas sufren tres bajas de pilares izquierdos por lesiones y sanción para enfrentar a Escocia este domingo en Londres por el Nations Championship.
- A la baja previa de Gallo se sumaron la lesión de Wenger y la suspensión de Vivas tras caer ante Francia, obligando a Contepomi a convocar de urgencia a Martínez.
- El cuerpo técnico deberá rearmar el scrum para recuperar solidez en formaciones fijas y cerrar el año con un triunfo en el duelo por el séptimo puesto.
Los Pumas afrontarán el último partido del año con un problema importante en la primera línea. El seleccionado argentino se prepara para enfrentar a Escocia este domingo 29 de noviembre, por el séptimo puesto del Nations Championship, pero Felipe Contepomi deberá reorganizar el scrum debido a las ausencias de Thomas Gallo, Boris Wenger y Mayco Vivas, tres de sus principales alternativas como pilares izquierdos.
El primero en quedar descartado fue el tucumano Thomas Gallo, quien sufrió una lesión en la muñeca izquierda durante un partido de Lyon, su club en Francia. El jugador debió ser operado a fines de octubre y quedó marginado de toda la ventana internacional de noviembre. Su recuperación todavía está en marcha, por lo que tampoco estará disponible para el cierre del certamen.
A esa ausencia se sumaron otras dos después de la derrota por 45-17 frente a Francia, el último sábado en París. Boris Wenger, quien había comenzado como titular, sufrió una lesión en el rostro durante el primer tiempo y tuvo que abandonar el campo de juego. La molestia le impedirá estar frente a los escoceses.
El tercer caso es el de Mayco Vivas, quien recibió una tarjeta roja en el complemento del encuentro ante los franceses por una acción de juego peligroso. La sanción disciplinaria lo deja fuera del compromiso en Twickenham y profundiza los inconvenientes para el cuerpo técnico argentino.
Rodrigo Martínez regresa y Matías Medrano espera su oportunidad
Ante este escenario, Contepomi decidió convocar nuevamente a Rodrigo Martínez, pilar mendocino que actualmente juega en Dragons, de Gales. El forward ya había regresado a Los Pumas durante los encuentros frente a Australia, después de casi cinco años de ausencia en el seleccionado.
Martínez representa una de las principales alternativas para cubrir el puesto, especialmente por su experiencia internacional y su conocimiento del sistema de juego del equipo argentino.
Otra posibilidad es Matías Medrano, pilar de 22 años que juega en Benetton, de Italia, y que se incorporó a la concentración durante la preparación del encuentro frente a Italia. El joven todavía no debutó oficialmente con Los Pumas y podría tener su primera oportunidad internacional ante Escocia.
La decisión será importante para un equipo que necesita recuperar solidez en las formaciones fijas, uno de los aspectos que Contepomi deberá corregir después de la caída ante Francia.
Un cierre de temporada marcado por las bajas
Los problemas no se limitan a la primera línea. La Unión Argentina de Rugby confirmó seis bajas para enfrentar a Escocia: además de Wenger y Vivas, quedaron desafectados Mateo Carreras, Santiago Chocobares y Bautista Delguy por distintas lesiones, mientras que Pablo Matera no estará disponible por cuestiones personales.
Para reemplazarlos, Contepomi incorporó a Rodrigo Martínez, Santiago Grondona, Juan Segundo Martín Montilla, Ignacio Ruiz, Matías Moroni y Santiago Pernas.
Los Pumas enfrentarán a Escocia el domingo 29 de noviembre, desde las 10.10 en Twickenham, Londres. Ambos seleccionados terminaron cuartos en sus respectivas conferencias y disputarán el partido por el séptimo puesto de la clasificación general.
Será la última presentación argentina de 2026 y una oportunidad para cerrar una temporada irregular con una victoria. Sin embargo, antes de pensar en el resultado, Contepomi deberá resolver una de sus mayores preocupaciones: encontrar una nueva combinación de pilares capaz de sostener el rendimiento del scrum.