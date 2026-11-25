Resumen para apurados
- Una madre y el padrastro fueron detenidos en Otamendi acusados de matar a una niña de 3 años, tras llevarla sin vida y con múltiples golpes a un hospital en septiembre.
- Los médicos detectaron hematomas al intentar reanimarla. La fiscalía ordenó peritajes y allanamientos donde hallaron prendas y sábanas con presuntas manchas de sangre.
- Ambos acusados quedaron alojados en unidades penitenciarias y deberán declarar ante la fiscalía en una audiencia clave para determinar sus responsabilidades penales.
La muerte de una niña de tres años en la localidad bonaerense de Otamendi, cerca de Mar del Plata, derivó en la detención de su madre y su padrastro, acusados de haberla matado. La investigación comenzó el 11 de septiembre, cuando la pequeña fue trasladada sin signos vitales a un centro de salud y los médicos advirtieron que presentaba golpes y hematomas en distintas partes del cuerpo.
Los detenidos fueron identificados como Camila Belén Alvarez, de 24 años, y Cristian Nahuel Zapata, de 22. Según informó la Policía, ese día fue la madre quien llevó a la niña al Centro de Atención Primaria de la Salud de la localidad. La pequeña se encontraba inconsciente y no presentaba signos vitales.
Ante la gravedad del cuadro, los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron revertir la situación y confirmaron su fallecimiento.
Durante la atención, los médicos detectaron hematomas y lesiones en diferentes partes del cuerpo de la nena. La situación fue comunicada a las autoridades y dio inicio a una investigación para determinar las circunstancias de la muerte.
Por disposición de la Fiscalía Descentralizada de Miramar, a cargo del doctor Ramiro Anchou, intervino la Policía Científica, que realizó pericias tanto en el centro de salud como en la vivienda de la víctima. También se tomaron declaraciones a los padres y se practicó la autopsia al cuerpo de la pequeña. En un primer momento, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.
Las pruebas que derivaron en las detenciones
De acuerdo con fuentes policiales, la investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios de vecinos. Además, durante una serie de allanamientos realizados en septiembre, los investigadores secuestraron prendas de vestir de la nena y un juego de sábanas con presuntas manchas de sangre. Estos elementos quedaron incorporados al expediente.
A partir de las pruebas reunidas, el fiscal Rodolfo Moure ordenó las detenciones de la madre y el padrastro. El hombre fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán, mientras que la mujer, que cursa un embarazo, quedó alojada en una unidad penitenciaria destinada a personas gestantes.
La Justicia dispuso que ambos deberán declarar este jueves ante la Fiscalía, en la primera audiencia del caso. Mientras tanto, la investigación continúa para establecer las responsabilidades en la muerte de la niña.