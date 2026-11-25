Por disposición de la Fiscalía Descentralizada de Miramar, a cargo del doctor Ramiro Anchou, intervino la Policía Científica, que realizó pericias tanto en el centro de salud como en la vivienda de la víctima. También se tomaron declaraciones a los padres y se practicó la autopsia al cuerpo de la pequeña. En un primer momento, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.