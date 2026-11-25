De un tren en Indonesia a las aulas de Villa Luján: la historia de Fermín, el niño que leyó 22 libros y fue premiado a nivel nacional
Tiene nueve años, diagnóstico de TEA y encontró en la lectura un puente para comunicarse y aprender. Gracias a su distinción como Embajador de Fundación Leer, su escuela recibirá una biblioteca móvil con 380 ejemplares
Resumen para apurados
- Fermín, un niño de 9 años con TEA de Villa Luján, Tucumán, fue premiado a nivel nacional por Fundación Leer tras leer 22 libros como puente para comunicarse.
- El menor encontró en los libros una vía clave de aprendizaje y comunicación junto a su acompañante terapéutica, logrando el reconocimiento de la organización educativa.
- Tras su nombramiento como Embajador de la Fundación Leer, su escuela tucumana recibirá una biblioteca móvil con 380 ejemplares para incentivar la lectura comunitaria.
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En la isla de Java, en Indonesia, un tren llamado Kai recorre los campos verdes de arroz. Es blanco, tiene una franja naranja en los costados y una flecha que parece anunciar su velocidad. Cada mañana avanza por las vías y saluda con su silbato a los búfalos de agua y a los agricultores que trabajan la tierra. Fermín Toselli conoce bien esa historia. Le fascinan los trenes y podría pasar un buen rato detallando el recorrido de ese convoy que atraviesa los paisajes asiáticos. Tiene nueve años, vive en San Miguel de Tucumán y este año leyó 22 libros para convertirse en uno de los Embajadores de la Lectura de Fundación Leer.
Su nombre figura entre los más de 20 chicos y chicas de todo el país que alcanzaron esta distinción nacional. En Tucumán fueron seis los seleccionados, pero la historia de Fermín tiene un recorrido particular. Él cursa cuarto grado en la escuela Dr. Marcos Paz, en Villa Luján, tiene trastorno del espectro autista (TEA) y encontró en las páginas un refugio mucho antes de poder leer por sí mismo.
“La lectura fue un refugio”, resume su mamá, Patricia Analía Medina. Todo comenzó cuando Fermín tenía apenas tres meses. Ella atravesaba un momento de profunda tristeza y fue su propia madre -quien siempre había inculcado el hábito lector en la familia- la que le hizo una sugerencia que cambiaría la historia de ambos: “¿Por qué en vez de llorar no leés?”. Acto seguido, le compró varios ejemplares y Patricia empezó a leerle en voz alta a su bebé.
Aquello que nació como un consuelo para la madre se transformó en un ritual compartido. A Fermín le gusta escuchar relatos, pedir que le inventen historias y crear las suyas propias. Hace aproximadamente dos años comenzó a leer de manera fluida ya que antes reconocía palabras sueltas; hoy recorre libros enteros y vuelve sobre ellos tantas veces como quiere.
No suele conformarse con una sola pasada. Su mamá cuenta que puede leer un mismo relato 20 o 30 veces, hasta aprenderlo de memoria. Los trenes, las locomotoras y los vehículos de construcción lideran sus preferencias, seguidos de cerca por los idiomas. Algunas noches, cuando Patricia termina un cuento, Fermín le pide que se lo traduzca al inglés, al francés o al portugués para repetir las palabras nuevas.
Aunque en su casa conviven las pantallas y el papel, él tiene una preferencia marcada. “Me gusta tocar los libros”, dice. El prefiere detenerse en las ilustraciones y seguir las líneas con la vista. Por eso, su mamá imprimió 20 de los títulos de la plataforma digital Desafío Leer. El Club, a los que recurren a diario.
Con el tiempo, la lectura también se volvió su principal herramienta de estudio. Patricia recuerda que, cuando en la escuela empezaron a ver el cuerpo humano, buscó un manual ilustrado para ayudarlo a comprender los sistemas digestivo y circulatorio. Ahora, mientras estudia a los diaguitas y los pueblos originarios, vuelve a apelar al mismo método y si no consigue un libro, lo imprime. Las imágenes y los textos son la vía por la cual Fermín incorpora nuevos saberes.
Un recorrido acompañado
Fermín recibió el diagnóstico de TEA a los dos años y medio, poco después de que la familia se instalara en Tucumán tras advertir algunas señales que requerían evaluación. A partir de entonces comenzó un trabajo articulado entre profesionales de la salud, docentes y familiares.
En la escuela cuenta con el respaldo de Florencia García Pérez, su maestra de apoyo a la integración desde hace cuatro años, y de Clara Chacana, su docente de grado, quien destaca su evolución y el valor del trabajo cotidiano en el aula.
Para Patricia, cada avance tiene un peso especial. Durante sus primeros años, la comunicación oral de Fermín era muy limitada debido a un diagnóstico de dispraxia del habla. Con paciencia y el abordaje adecuado, las palabras comenzaron a fluir. “Todos tienen su tiempo, pero las cosas llegan”, reflexiona su mamá.
En ese entramado afectivo, cada integrante aporta lo suyo: mientras Patricia prioriza el papel, su hermana -la tía Piki- comparte con él las lecturas en dispositivos electrónicos, las trivias y los juegos interactivos de la plataforma.
El reconocimiento de Fundación Leer llegó a través de una plataforma digital gratuita para chicos y chicas de entre 6 y 17 años que ofrece una biblioteca con más de 400 títulos, clubes de lectura y desafíos lúdicos.
La edición 2026 propuso una expedición de cuatro niveles en la que los participantes debían leer clásicos de la literatura, responder cuestionarios y completar misiones especiales. De los 4.148 inscriptos en todo el país, solo 23 llegaron a la instancia final como Embajadores.
Como premio, Fermín recibirá una mochila con 20 libros nuevos, gracias al apoyo de La Anónima. Pero su logro tendrá también un impacto colectivo. La escuela Dr. Marcos Paz recibirá un “changuito de lectura” con 380 ejemplares para toda la comunidad educativa.
La noticia lo entusiasma. Cuando le preguntan si está contento por recibir tantos libros, responde con un sí rotundo y asegura que piensa seguir leyendo.
Patricia vuelve entonces a aquella primera escena, cuando su madre le acercó una pila de libros para aliviar su tristeza. “La lectura siempre va a ser ese refugio de aprendizaje, de amor y de salir adelante”, afirma, antes de dejar una reflexión que trasciende lo íntimo: “No es que ellos viven en su mundo. Ellos viven en nuestro mundo. El mundo es uno solo y es para todos”.
En su hogar y en su escuela, mientras tanto, Fermín ya espera nuevas historias con el deseo de seguir leyendo.