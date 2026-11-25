En la isla de Java, en Indonesia, un tren llamado Kai recorre los campos verdes de arroz. Es blanco, tiene una franja naranja en los costados y una flecha que parece anunciar su velocidad. Cada mañana avanza por las vías y saluda con su silbato a los búfalos de agua y a los agricultores que trabajan la tierra. Fermín Toselli conoce bien esa historia. Le fascinan los trenes y podría pasar un buen rato detallando el recorrido de ese convoy que atraviesa los paisajes asiáticos. Tiene nueve años, vive en San Miguel de Tucumán y este año leyó 22 libros para convertirse en uno de los Embajadores de la Lectura de Fundación Leer.