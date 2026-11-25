El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, presentó una demanda judicial para dejar sin efecto su vínculo comercial con el Grupo Vázquez en la empresa Jet Par LLC, vinculada al caso del Ueno Bank. La presentación se produjo después de que trascendieran sus negocios con el grupo empresario y contempla la devolución de los U$S 750.000 que recibió por la cesión del 50% de su participación en esa sociedad.