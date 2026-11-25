Alejandro Domínguez busca desligarse de sus negocios con el Grupo Vázquez, vinculado al caso Ueno Bank
El presidente de la Conmebol recurrió a la Justicia para solicitar la resolución de un contrato por la venta del 50% de su participación en una empresa propietaria de un avión. Ofrece devolver U$S 750.000.
Resumen para apurados
- En noviembre, Alejandro Domínguez demandó en Paraguay anular su sociedad con Grupo Vázquez y devolver US$ 750.000 tras estallar el caso de fraude en Ueno Bank.
- El titular de Conmebol vendió en 2024 el 50% de una firma de aviación y cobró comisiones millonarias, mientras Conmebol quedó con US$ 15 millones atrapados en el banco.
- La causa expone la cercanía entre Domínguez y empresarios procesados, lo que podría derivar en mayores investigaciones judiciales e impacto sobre la imagen de la Conmebol.
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, presentó una demanda judicial para dejar sin efecto su vínculo comercial con el Grupo Vázquez en la empresa Jet Par LLC, vinculada al caso del Ueno Bank. La presentación se produjo después de que trascendieran sus negocios con el grupo empresario y contempla la devolución de los U$S 750.000 que recibió por la cesión del 50% de su participación en esa sociedad.
El reclamo fue presentado el 16 de noviembre de 2026, un día después de que la Fiscalía incautara el avión Gulfstream Aerospace G-IV (matrícula N7DK), cuya licencia de radio está registrada a nombre de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Domínguez solicitó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 19° Turno la resolución del contrato de cesión de acciones de Jet Par LLC al Grupo Vázquez, presidido por Miguel Vázquez, actualmente imputado y con prisión preventiva, consignó el diario local "ABC Color".
Representado por el abogado Santiago Lovera, el titular de la Conmebol reconoce en el escrito que él y su esposa firmaron el acuerdo el 1 de noviembre de 2024 y que percibieron U$S 750.000 por la venta de la mitad de su participación en la empresa, propietaria del avión Cessna Citation III (matrícula N901RH).
Sin embargo, sostiene que el contrato nunca llegó a perfeccionarse porque no se cumplieron los procedimientos previstos para registrar la transferencia de las acciones. Según argumenta, la cláusula cuarta establecía la obligación de otorgar poderes a abogados para realizar las modificaciones estatutarias y las gestiones necesarias ante organismos públicos y privados.
Domínguez considera que ese procedimiento no era un trámite accesorio, sino una condición indispensable para que la cesión tuviera efectos frente a la sociedad y terceros y para que el comprador adquiriera la condición de miembro.
Dos años después del acuerdo
En la demanda, Domínguez remarca que transcurrieron más de dos años desde la firma del contrato sin que ninguna de las partes otorgara los poderes previstos ni realizara gestiones en Paraguay o Estados Unidos para registrar la transferencia de las acciones, modificar el acuerdo operativo o emitir un nuevo certificado de participación.
También sostiene que el Grupo Vázquez nunca exigió el cumplimiento de esas obligaciones, no intimó a los vendedores ni designó abogados para avanzar con la operación. Para el presidente de la Conmebol, esa conducta demostraría el desinterés de ambas partes en concretar el negocio.
No obstante, los registros bancarios muestran que Domínguez recibió los U$S 750.000 el 30 de octubre de 2024, dos días antes de la fecha del acuerdo que ahora pretende resolver. Además, los registros de vuelo dan cuenta de que tanto el dirigente deportivo como Miguel Vázquez utilizaron de manera alternada el Cessna Citation III, propiedad de Jet Par LLC.
La aeronave no fue incautada ni investigada por la Fiscalía
El 1 de mayo de 2026, por ejemplo, el avión trasladó primero a Miguel Vázquez y a su familia hasta Encarnación. Luego voló vacío desde esa ciudad hasta São Paulo, Brasil, desde donde regresó a Paraguay con Alejandro Domínguez y Arturo Montero, director de Asuntos Corporativos y de Gabinete de la Conmebol.
El domingo 3 de mayo, la aeronave volvió a Encarnación para buscar a Vázquez y su familia. En todos esos trayectos estuvo al mando Jesús Echagüe, piloto de la Conmebol, quien también condujo varios vuelos del jet Gulfstream incautado por la Fiscalía.
El 13 de mayo, Domínguez utilizó el Cessna Citation III para viajar a Ciudad del Este junto a su familia y cuatro personas de aparente nacionalidad india. No existen registros públicos sobre el motivo de esa visita ni sobre eventuales reuniones oficiales.
Posteriormente, el 22 de mayo, el avión trasladó a Argentina a Miguel Vázquez, su familia y directivos de su grupo. Cinco días después volvió a realizar ese recorrido con Vázquez, Juan Gustale y Alejandro Gómez Abente, todos imputados y con prisión preventiva por el presunto vaciamiento de Ueno Bank.
Proceso por el vaciamiento de Ueno
Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez y socio comercial de Alejandro Domínguez, enfrenta un proceso judicial y permanece detenido por el presunto vaciamiento de Ueno Bank.
El análisis preliminar del Banco Central del Paraguay (BCP) menciona que el agujero financiero ronda los US$ 1.000 millones y podría alcanzar los U$S 1.500 millones.
La participación de Domínguez en negocios vinculados con el Grupo Vázquez no se limita a la sociedad Jet Par LLC. Documentos y correos internos de Ueno Bank entregados al diario y remitidos a la Fiscalía revelan que el presidente de la Conmebol también recibió pagos bajo el concepto de “anticipo de comisiones futuras”.
Entre el 24 de diciembre de 2025 y el 20 de agosto de 2026, Domínguez recibió en su cuenta personal siete transferencias de Ueno Bank por un total aproximado de U$S 3,5 millones. Los fondos salieron de una cuenta corporativa del Grupo Vázquez, con la descripción de “anticipo de comisiones futuras devengadas surgidas de las circunstancias descriptas en el contrato del 28 de octubre de 2025”.
Los desembolsos se realizaron después del anuncio del ingreso del banco húngaro OTP Bank como accionista de Ueno Bank. La participación de esa entidad totalizó US$ 47 millones, distribuidos en dos aportes: U$S 30 millones a finales del año pasado y U$S 17 millones en junio de este año.
El monto recibido por Domínguez equivale exactamente a una comisión del 7,5% sobre esa operación.
Mientras el titular de la Conmebol concretó estos negocios, la institución deportiva terminó con U$S 15 millones atrapados en Ueno Bank, entidad que era administrada por su socio comercial.