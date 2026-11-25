Resumen para apurados
- El Gobierno fijó en Argentina un fin de semana largo para diciembre de 2026, combinando un día no laborable y un feriado con distinto impacto salarial.
- La Ley de Contrato de Trabajo establece que el 7 de diciembre es optativo y se paga simple, mientras que el feriado del 8 es inamovible y se abona el doble.
- La medida busca impulsar el turismo interno en el país y aclara las obligaciones salariales para los últimos fines de semana largos del calendario 2026.
A través de la Resolución 164/2025, el Gobierno nacional dispuso que el lunes 7 de diciembre de 2026 sea día no laborable con fines turísticos en todo el país.
Al sumarse al feriado nacional inamovible del martes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María, se conforma un fin de semana largo de cuatro días. Sin embargo, las reglas laborales y salariales cambian de un día al otro: en el sector privado, la decisión de trabajar el lunes depende de cada empleador.
Qué dice la ley: día no laborable vs. feriado nacional
La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo regula de forma distinta ambos tipos de jornadas. Para el lunes 7 de diciembre, al tratarse de un día no laborable con fines turísticos, el artículo 182 establece que es optativo para los empleadores. Si la empresa decide que se trabaje, el personal debe asistir y cobra su remuneración habitual, es decir, salario simple, sin recargos ni adicionales por la fecha. En el sector público nacional y en los bancos, en cambio, suele no haber actividad o regir disposiciones específicas según la jurisdicción.
Para el martes 8 de diciembre, en cambio, rige la condición de feriado nacional inamovible. Según el artículo 181, se aplican las normas del descanso dominical y, si el trabajador presta servicios ese día, corresponde que el empleador le pague el doble de una jornada normal.
Fin de semana XXL y últimas fechas de 2026
La facultad de fijar hasta tres días no laborables anuales con fines turísticos busca fomentar el movimiento interno y el turismo.
Tras el descanso del lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, al calendario oficial de 2026 le quedan tres jornadas de descanso: el lunes 7 de diciembre, como día no laborable con fines turísticos optativo para el sector privado; el martes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María, como feriado nacional inamovible; y el viernes 25 de diciembre, por Navidad, también feriado nacional inamovible, que conforma un último fin de semana largo de tres días junto al sábado 26 y el domingo 27.
El sentido religioso y la costumbre del arbolito
En el calendario católico, el 8 de diciembre recuerda la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María, realizada por el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la Basílica de San Pedro, en Roma.
En la vida cotidiana de muchas familias argentinas, la fecha también marca el momento tradicional para armar el árbol de Navidad y dar inicio a los preparativos de fin de año.