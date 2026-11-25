Qué dice la ley: día no laborable vs. feriado nacional

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo regula de forma distinta ambos tipos de jornadas. Para el lunes 7 de diciembre, al tratarse de un día no laborable con fines turísticos, el artículo 182 establece que es optativo para los empleadores. Si la empresa decide que se trabaje, el personal debe asistir y cobra su remuneración habitual, es decir, salario simple, sin recargos ni adicionales por la fecha. En el sector público nacional y en los bancos, en cambio, suele no haber actividad o regir disposiciones específicas según la jurisdicción.