Comprender con exactitud cómo es el paisaje que se esconde debajo del hielo resulta vital para el futuro climático del planeta, ya que la rugosidad del suelo determina la velocidad a la que los glaciares se deslizan hacia el océano, según advirtieron desde el medio citado. Mientras que las cumbres dentadas y las colinas cercanas generan fricción y frenan el avance del hielo, los valles profundos actúan como verdaderas autopistas que aceleran su caída al mar, un dato fundamental para calcular con mayor precisión el aumento global del nivel de los océanos.