Resumen para apurados
- Científicos descubrieron recientemente en la Antártida restos de supermontañas originadas por la colisión tectónica que dio forma al antiguo supercontinente Gondwana.
- El hallazgo se logró analizando cristales de circón en sedimentos marinos; su antigua erosión liberó nutrientes clave para la explosión biológica del Cámbrico.
- Mapear el relieve oculto bajo el hielo resulta fundamental para calcular la velocidad del deshielo de los glaciares y proyectar el aumento futuro del nivel del mar.
Debajo de la gruesa e interminable capa blanca que cubre el extremo sur del planeta se esconde un pasado geológico monumental. Un equipo internacional de científicos logró identificar las raíces profundas de antiguas "supermontañas" enterradas bajo el hielo de la Antártida, cuyas dimensiones originales rivalizaban con la majestuosa cordillera del Himalaya. Este hallazgo extraordinario permite reconstruir un capítulo desconocido de la historia terrestre y revela paisajes ocultos que permanecieron sellados durante cientos de millones de años.
De acuerdo con la investigación publicada en la revista 'Earth and Planetary Science Letters' por expertos de la Universidad Nacional Australiana (ANU) y del centro alemán de investigación en geociencias (GFZ), estas colosales formaciones rocosas nacieron hace entre 650 y 450 millones de años, en pleno proceso de configuración del antiguo supercontinente Gondwana, según lo consignado en Euronews.
En aquel entonces, la colisión tectónica de la Antártida con la India y África desencadenó el mayor levantamiento montañoso registrado en la región, cuyas huellas fueron estudiadas ahora por especialistas de Australia y Alemania.
Cómo lograron detectar la antigua cordillera bajo el hielo de la Antártida
Dado que más del 99,5% del territorio antártico permanece sepultado bajo kilómetros de hielo, acceder directamente a las rocas resultaba una misión imposible. Para sortear este obstáculo, los investigadores analizaron sedimentos extraídos mediante perforaciones oceánicas en el margen continental y examinaron exactamente 1.712 diminutos granos minerales conocidos como cristales de circón. Gracias a su estructura sumamente resistente, estos cristales funcionan como verdaderas cápsulas del tiempo que conservan intacta la huella de la presión y la época en que se solidificó el magma original.
Más allá de reescribir la geografía antigua, el estudio citado por Euronews demostró que el desgaste acelerado de estas cumbres gigantescas resultó determinante para el florecimiento biológico del planeta. Según explicó Ian Campbell, profesor emérito de la ANU y coautor del trabajo, la rápida erosión de las rocas liberó gigantescas cantidades de nutrientes hacia los océanos, redujo el dióxido de carbono atmosférico y elevó los niveles de oxígeno. Ese cambio ambiental creó las condiciones ideales para que aparecieran los primeros organismos con esqueleto duro hace 539 millones de años, dando impulso a la célebre explosión cámbrica de biodiversidad.
Por qué el relieve oculto bajo el hielo de la Antártida preocupa a la ciencia actual
Este descubrimiento se suma a otro hito científico reciente que ya había sorprendido a la comunidad internacional a comienzos de 2026: la publicación de un mapa satelital de alta resolución en la revista Science que dejó al descubierto cerca de 72.000 colinas desconocidas, valles profundos y el cauce de un antiguo río de casi 400 kilómetros de extensión bajo la superficie helada. Lejos de ser un terreno liso y uniforme, el suelo subglacial demostró tener un relieve abrupto y escarpado que condicionó la evolución natural de la región.
Comprender con exactitud cómo es el paisaje que se esconde debajo del hielo resulta vital para el futuro climático del planeta, ya que la rugosidad del suelo determina la velocidad a la que los glaciares se deslizan hacia el océano, según advirtieron desde el medio citado. Mientras que las cumbres dentadas y las colinas cercanas generan fricción y frenan el avance del hielo, los valles profundos actúan como verdaderas autopistas que aceleran su caída al mar, un dato fundamental para calcular con mayor precisión el aumento global del nivel de los océanos.