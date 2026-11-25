Con esta actualización, la aplicación propiedad de Meta permite transformar imágenes estáticas en contenidos interactivos con notas de sonido de hasta 10 segundos de duración. Por su parte, en el caso de las imágenes animadas o creadas a partir de fragmentos de video, el sistema conserva automáticamente hasta cinco segundos del sonido original de la grabación, aunque habilita al usuario a reemplazar esa pista por un archivo propio o una nota grabada en el momento.