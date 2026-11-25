WhatsApp permite sumar audios a los stickers: cómo editarlos, recortar la voz y escucharlos en los chats
La nueva función integrada de la plataforma permite incorporar notas de voz y efectos sonoros a las imágenes estáticas y animadas, con controles manuales de reproducción y protección de privacidad en los chats
Resumen para apurados
- WhatsApp comenzó a activar globalmente la función para agregar audios de hasta 10 segundos a los stickers en los chats, con el fin de ampliar la personalización de los usuarios.
- La herramienta permite grabar o subir audios directo al chat, exige pulsar el sticker para reproducirlo por privacidad y protege los mensajes con cifrado de extremo a extremo.
- El despliegue se realiza de forma gradual y Meta sumará paquetes prediseñados a su tienda interna, mientras planea un rediseño del campo de texto en futuras actualizaciones.
WhatsApp comenzó el despliegue de una de las herramientas más esperadas por los usuarios: la posibilidad de enviar stickers acompañados por audios, efectos sonoros y grabaciones de voz.
La función, que se activa de forma gradual en las cuentas de todo el mundo desde el 24 de noviembre de 2026, amplía las alternativas de personalización en las conversaciones sin necesidad de instalar aplicaciones ni plataformas de terceros.
Con esta actualización, la aplicación propiedad de Meta permite transformar imágenes estáticas en contenidos interactivos con notas de sonido de hasta 10 segundos de duración. Por su parte, en el caso de las imágenes animadas o creadas a partir de fragmentos de video, el sistema conserva automáticamente hasta cinco segundos del sonido original de la grabación, aunque habilita al usuario a reemplazar esa pista por un archivo propio o una nota grabada en el momento.
Paso a paso: cómo crear stickers con audio desde el celular
Para diseñar estos contenidos sonoros no se requieren herramientas externas. La edición se realiza de forma directa desde la propia ventana de chat siguiendo estos pasos:
1. Ingresar al chat: Abrir cualquier conversación individual o grupal en la aplicación.
2. Seleccionar la imagen: Acceder al apartado de stickers dentro del teclado de mensajes y presionar la opción para crear un contenido nuevo a partir de una fotografía.
3. Añadir el sonido: En la barra superior de herramientas del editor integrador, pulsar sobre el nuevo ícono que muestra ondas sonoras.
4. Elegir la pista: La plataforma desplegará dos alternativas: grabar una nota de voz en tiempo real usando el micrófono o seleccionar un archivo de audio previamente guardado en la memoria del teléfono.
5. Recortar y enviar: Si la grabación o el archivo supera el límite permitido, la interfaz ofrece un comando de edición para recortar y seleccionar el fragmento exacto. Tras guardar el resultado, queda listo para compartir en la charla.
Adicionalmente, en las herramientas del editor se incluyó un interruptor que permite activar o desactivar el borde blanco automático que la aplicación suele añadir alrededor de los recortes de imágenes.
Reproducción, privacidad y control del sonido en las conversaciones
Un aspecto central de la herramienta está enfocado en la convivencia digital y la prevención de reproducciones inesperadas en espacios públicos o reuniones. Los stickers sonoros no emiten audio de manera automática al abrir la pantalla de un chat.
Para identificar qué imágenes contienen audio, la aplicación añade un ícono distintivo de volumen sobre la esquina del sticker. La reproducción solo se inicia cuando el destinatario presiona de forma manual sobre la imagen. Además, el sistema respeta el modo silencioso del dispositivo móvil y permite activar un ajuste predeterminado para silenciar los envíos sonoros consecutivos.
En cuanto a la seguridad de la información, tanto los archivos de imagen compartidos como las pistas de audio asociadas cuentan con el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, lo que garantiza que ningún tercero pueda interceptar ni escuchar los contenidos durante el envío.
Disponibilidad y novedades en la tienda de la aplicación
La distribución de la herramienta se efectúa por etapas desde los servidores de Meta, por lo que la actualización de la aplicación desde las tiendas de Android o iOS no asegura la disponibilidad inmediata en todas las cuentas. Mientras algunos usuarios ya interactúan con estos contenidos en sus chats, otros deberán esperar a que la activación alcance a su perfil.
Además de la creación personalizada, el proyecto de la plataforma contempla la llegada de paquetes oficiales de stickers con audio prediseñados dentro de la tienda interna de WhatsApp.
De forma paralela, reportes de portales especializados como Android Authority en versiones de prueba señalan que la compañía trabaja en un rediseño del campo de texto de las conversaciones, el cual pasará a dividirse en dos líneas para organizar la escritura de mensajes y el acceso a los adjuntos y herramientas multimedia.