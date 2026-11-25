WhatsApp prepara stickers con sonido: cómo funcionaría la nueva función para agregar audios a las imágenes
WhatsApp trabaja en una nueva función que permitirá crear y enviar stickers con sonido, con audios de hasta 10 segundos. La herramienta está en desarrollo y busca ampliar las posibilidades de personalización de los mensajes dentro de la aplicación.
Resumen para apurados
- WhatsApp desarrolla en su versión beta para Android una función de stickers con audios de hasta 10 segundos, buscando ampliar la personalización de los mensajes.
- La herramienta permitirá grabar voz o cargar archivos de sonido protegidos con cifrado de extremo a extremo, diferenciándose de los stickers estáticos y animados vigentes.
- Aunque todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento global, la propuesta transformará la dinámica de comunicación al fusionar audio e imagen en un solo elemento interactivo.
WhatsApp trabaja en una nueva herramienta que permitiría incorporar sonidos a los stickers que se envían en chats individuales y grupales. La función, denominada sound stickers, ofrecería la posibilidad de adjuntar grabaciones de voz o archivos de audio de hasta 10 segundos a las imágenes, para reproducirlos al tocar el sticker dentro de la conversación.
La novedad todavía se encuentra en desarrollo y, por el momento, fue detectada en una versión beta de WhatsApp para Android. Según informó el sitio especializado WABetaInfo, la propuesta busca ampliar las opciones de personalización y expresión dentro de la aplicación de mensajería.
Cómo funcionarán los stickers con audio en WhatsApp
La nueva herramienta permitiría crear stickers a partir de fotografías y sumarles un sonido personalizado. Para hacerlo, el usuario debería ingresar al chat o grupo en el que desea compartir la imagen y comenzar el proceso de creación de un sticker.
En la barra de herramientas aparecería un ícono con ondas de sonido. Al seleccionarlo, WhatsApp ofrecería dos alternativas: grabar un audio directamente desde la aplicación o elegir un archivo de sonido almacenado en el teléfono.
Los audios tendrían una duración máxima de 10 segundos. Si el archivo seleccionado supera ese límite, la aplicación permitiría recortarlo para elegir el fragmento que acompañará a la imagen.
De esta manera, el sticker combinaría una imagen fija o animada con una grabación de voz o un sonido que se reproduciría al tocarlo en la conversación.
Según la información difundida sobre la función, estos contenidos conservarían el cifrado de extremo a extremo que WhatsApp aplica a sus mensajes, por lo que el audio adjunto estaría protegido bajo el mismo sistema de seguridad.
Qué diferencia a los stickers con sonido de los tradicionales
Hasta ahora, WhatsApp permitía compartir stickers estáticos y animados. Si bien los segundos incorporan movimiento, ninguno de los formatos disponibles incluye audio asociado a la imagen. Con los sound stickers, la dinámica sería diferente: el sticker se mostraría dentro del chat como cualquier otro, pero tendría un ícono de volumen que indicaría que cuenta con un sonido incorporado.
Al tocarlo, el usuario podría reproducir el audio que acompaña a la imagen. Según describió Android Authority tras probar la función, ese indicador permitiría reconocer fácilmente cuáles stickers tienen sonido.
La propuesta sumaría una nueva alternativa para personalizar las conversaciones, con la posibilidad de combinar imágenes, expresiones y mensajes de voz en un mismo elemento. Por el momento, la función continúa en fase de desarrollo y no se informó cuándo estará disponible para todos los usuarios de WhatsApp.