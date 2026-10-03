"Se acabó el amor": Lourdes Sánchez y "El Chato" Prada se separaron tras 16 años juntos

Resumen para apurados
- Lourdes Sánchez y el Chato Prada se separaron recientemente en Buenos Aires tras 16 años de relación por el desgaste de la pareja, según confirmó el periodista Ángel de Brito.
- La ruptura se originó por la distancia física tras la designación de Sánchez como funcionaria en Corrientes, sumada a un presunto nuevo romance de ella tras años de crisis.
- El fin de este vínculo histórico en el espectáculo abre una etapa de reorganización familiar y crianza compartida de su hijo Valentín, mientras ambos redefinen sus vidas.
Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada se separaron después de 16 años juntos y un hijo en común, Valentín. Ángel de Brito confirmó la ruptura y fue contundente al referirse al presente sentimental de la pareja: “Se acabó el amor”.
El periodista contó en LAM (América) que la bailarina “está en una relación con Fran Liotta, un chico de Corrientes que tiene 27 años, desde hace cuatro meses”.
La distancia entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada
De acuerdo con lo que dieron a conocer en LAM, el distanciamiento entre Sánchez y Prada habría surgido a partir de que la bailarina asumió como Directora del Instituto de Cultura de Corrientes.
A raíz de su nuevo rol, Lourdes pasó más tiempo en su provincia, mientras que el Chato permaneció en Buenos Aires junto a su hijo de 10 años.
Según relató De Brito, Liotta fue quien le mostró a Sánchez el departamento en el que actualmente vive en Corrientes y, a partir de ese momento, habría comenzado la relación entre ambos.
El periodista también contó que vio muy afligido a su amigo y aseguró: “Hace un tiempito el Chato descubrió la infidelidad. Están saliendo hace un tiempito. Es algo informal, no es que se muestran como pareja”.
Finalmente, Sánchez se comunicó con Ángel de Brito y se refirió al final de su relación. “No estoy triste, estoy triste por Valen. Hace años estábamos tratando de remontarla. Lo intenté pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía en una agonía”, afirmó.
Sobre su supuesto nuevo vínculo, Lourdes no brindó detalles, aunque tampoco negó la relación.