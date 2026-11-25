En hotelería y paquetes, las rebajas alcanzan hasta el 40% en propiedades del país y del exterior. Cadenas all inclusive como Club Med exhiben descuentos de hasta el 45% en complejos de playa de Brasil —como Rio das Pedras y Trancoso— y el Caribe —Punta Cana, Cancún, Aruba y Curazao—, además de un 20% en destinos de nieve para la temporada 2026/27.