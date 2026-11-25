Resumen para apurados
- Las agencias de viajes argentinas activaron ofertas por el Black Friday para congelar precios del verano 2027 con rebajas de hasta el 40% y 18 cuotas sin interés.
- Mediante la "Black Week", plataformas y cadenas hoteleras ofrecen beneficios bancarios, reservas anticipadas y cancelación gratuita para destinos locales e internacionales.
- Las promociones buscan captar al 46% de viajeros que usan ofertas, aunque especialistas recomiendan monitorear valores reales y letra chica para eludir fraudes.
El Black Friday 2026 se consolidó en el mercado turístico argentino como la última gran ventana del año para congelar tarifas con miras a las vacaciones de verano 2027. Aunque la fecha central del evento es el viernes 27 de noviembre, numerosas agencias, plataformas y operadores adelantaron sus propuestas bajo formatos de Black Week (en varios casos vigentes hasta el 2 de diciembre).
A diferencia de campañas centralizadas como el CyberMonday o el Travel Sale, el evento no cuenta con un organizador único, por lo que cada empresa fija sus propios plazos, porcentajes de rebaja y condiciones de pago.
Con un 46% de los viajeros argentinos que planifica sus escapadas o vacaciones en función de fechas de promociones, el sector apunta a quienes todavía no cerraron sus reservas para enero, febrero y marzo de 2027.
El alcance de las ofertas, sin embargo, va más allá de la temporada de verano: muchas propuestas permiten fijar precios para viajar hasta el 31 de diciembre de 2027 en destinos nacionales e internacionales.
Financiación y rebajas: qué ofrece el mercado
En el plano doméstico, el principal atractivo pasa por la posibilidad de financiar en cuotas sin interés y combinar beneficios bancarios o de billeteras digitales.
Según estimaciones del sector, para moverse dentro de la Argentina destacan alternativas de hasta 12 y 18 cuotas sin interés en pasajes y paquetes. Entre las propuestas visibles, Despegar ofrece hasta 12 cuotas sin interés en viajes locales y esquemas combinados de rebaja y financiación para vuelos internacionales a partir de mayo.
En el transporte terrestre de larga distancia, Plataforma10 impulsa a través de su app un 15% de descuento (con el código BLACKP10) y hasta 12 cuotas sin interés, mientras que una acción con Mercado Crédito habilita un 25% de rebaja —con tope de $15.000— y 3 cuotas sin interés en pasajes de micro.
En paralelo, agencias como Almundo lanzaron cupones de regalo de entre 70 y 500 dólares aplicables a paquetes, alojamientos y circuitos internacionales.
En hotelería y paquetes, las rebajas alcanzan hasta el 40% en propiedades del país y del exterior. Cadenas all inclusive como Club Med exhiben descuentos de hasta el 45% en complejos de playa de Brasil —como Rio das Pedras y Trancoso— y el Caribe —Punta Cana, Cancún, Aruba y Curazao—, además de un 20% en destinos de nieve para la temporada 2026/27.
Como respaldo frente a la incertidumbre económica, varias empresas sumaron modalidades de reserva anticipada con pago diferido y opciones de cancelación gratuita.
Cómo comparar precios y evitar falsas ofertas
Para que una promoción se traduzca en un ahorro real y no en un gasto mayor al previsto, los especialistas recomiendan definir de antemano el destino, las fechas y un presupuesto límite que evite compras impulsivas y ayude a descartar opciones fuera de escala.
También resulta clave monitorear el precio habitual del pasaje o la estadía para comprobar si la rebaja es genuina o apenas un ajuste sobre un valor inflado, además de aprovechar la flexibilidad horaria o de días —como volar entre semana o evitar los picos de receso— para acceder a mejores tarifas.
A la hora de cerrar la operación, es indispensable revisar la letra chica para confirmar qué servicios están incluidos —desayunos, traslados, equipaje despachado— y verificar si el precio final suma cargos de gestión, impuestos o intereses de financiación que encarezcan el total. Por último, conviene comprar únicamente en sitios o aplicaciones oficiales y verificados para proteger los datos personales y financieros.