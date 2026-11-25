El dominio porteño y la presencia del interior en los mejores bares de la Argentina

En The List 33 se destacaron los bares de las distintas regiones de la Argentina, aunque la Ciudad de Buenos Aires copó la mayor parte de los puestos. Entre los establecimientos seleccionados, 25 de los 33 se concentraron en esta zona de el país y en particular se destacaron los locales del barrio porteño de Palermo, jurisdicción que también reúne los tres bares que encabezan el ranking. Sin embargo, también estuvieron Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Rosario y Rafaela entre las propuestas destacadas.