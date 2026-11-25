Eligieron los 33 mejores bares de la Argentina: cómo quedó el podio y en qué provincias se ubican
La Cámara Argentina de Bares de Coctelería presentó The List 33 en el Palacio Libertad y distinguió a los mejores bares del país. Cómo quedaron posicionados los bares del interior y el listado completo de los elegidos.
Resumen para apurados
- CABARCO premió este martes a los mejores 33 bares de Argentina en el Palacio Libertad, consagrando a Tres Monos en el primer puesto por su calidad, creatividad y hospitalidad.
- Un jurado experto evaluó la coctelería nacional. Buenos Aires copó 25 puestos, liderados por Palermo, mientras que The Green Light de Córdoba fue el mejor ubicado del interior.
- Esta primera edición posiciona a la coctelería argentina al nivel de galardones internacionales y busca consolidar el circuito gastronómico federal para proyectarlo al mundo.
Los cristales chocando y los cócteles de autor se trasladaron de sus respectivos bares para concentrarse en la cúpula del Palacio Libertad (ex CCK), donde la Cámara Argentina de Bares de Coctelería (CABARCO) distinguió a los establecimientos locales en The List 33, el ranking de los mejores bares del país que resalta diferentes aspectos de las preparaciones de estos tragos, como la calidad de las propuestas, la creatividad y la hospitalidad.
Este martes, los protagonistas de algunas de las barras y preparaciones de cócteles más consagrados de la Argentina se reunieron en el ex CCK para brindar por aquellos que se coronaron en The List 33, una iniciativa de la CABARCO. La primera edición del evento incluyó un cóctel de inauguración, una ceremonia breve y la emulación de los solemnes anuncios que se hacen en las grandes premiaciones internacionales, pero con tinte nacional.
El dominio porteño y la presencia del interior en los mejores bares de la Argentina
En The List 33 se destacaron los bares de las distintas regiones de la Argentina, aunque la Ciudad de Buenos Aires copó la mayor parte de los puestos. Entre los establecimientos seleccionados, 25 de los 33 se concentraron en esta zona de el país y en particular se destacaron los locales del barrio porteño de Palermo, jurisdicción que también reúne los tres bares que encabezan el ranking. Sin embargo, también estuvieron Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Rosario y Rafaela entre las propuestas destacadas.
Fuera del Conurbano bonaerense, Green Light, en la capital cordobesa, fue el mejor bar posicionado ocupando el séptimo puesto, seguido por el marplatense Tiki Bar, en el octavo.
El podio de Palermo en The List 33
El podio lo ocupan los bares del barrio porteño de Palermo, donde el establecimiento coctelero Tres Monos ocupó el primer lugar, seguido de Cochinchina y Víctor Audio Bar en el tercero, ambas propuestas pertenecientes al mismo dueño.
De acuerdo con lo consignado por El Destape, los 33 lugares fueron elegidos por un jurado integrado por referentes de la industria coctelera y periodistas especializados locales, bajo los criterios de creatividad, talento y conexión con la comunidad.
El orden definitivo se anunció en la ceremonia del Palacio Libertad conducida por la bartender Agostina Elena (ganadora de El Gran Bartender 2022) y con la presencia de referentes del sector como Mona Gallosi, Inés de los Santos y Pablo Pignatta. Además del ranking, se entregaron distinciones por sustentabilidad, innovación y experiencia.
Tres Monos encabezó la lista por su trabajo de comunidad y concientización y por llevar la hospitalidad argentina al mundo, mientras que, detrás de Cochinchina y Víctor Audio Bar, completaron los cinco primeros puestos Gran Bar Danzón y 878 Bar.
El ranking completo de los 33 mejores bares
El ranking completo comprende en su mayoría a bares del conurbano bonaerense, por lo que aquellos bares en los que no se especifica la ubicación corresponden a CABA.
1. Tres Monos.
2. Cochinchina.
3. Víctor Audio Bar.
4. Gran Bar Danzón.
5. 878 Bar.
6. Al Fondo Bar.
7. The Green Light (Ciudad de Córdoba).
8. Tiki Bar (Mar del Plata).
9. Florería Atlántico.
10. Presidente.
11. Punto Mona.
12. Sardina Bar & Cafe (Mar del Plata).
13. Pony Line.
14. Nob3l Bar (Parque Leloir).
15. Francis (Ciudad de Córdoba).
16. Casa Cavia.
17. Mixtape Listening Bar.
18. Harrison.
19. Tradition & Rebellion.
20. Frank’s Bar.
21. Malasangre.
22. Verne Cocktail Club.
23. Trade Sky Bar.
24. Uptown.
25. Roman Kissa Bar.
26. The Garnish Bar (Ciudad de Mendoza).
27. Doppelgänger.
28. Brukbar.
29. Tres Cuervos (Rafaela).
30. Kona Corner BA.
31. Chinchibira (Rosario).
32. Rey de Copas.
33. Backroom.