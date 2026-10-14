Pidió una de las milanesas más caras de Recoleta y la cuenta sorprendió: cuánto pagó

Seleccionado por la Guía Michelin y reconocido entre los 101 Mejores Steak Restaurantes del Mundo, en el exclusivo Four Seasons Hotel la cena se sirve desde las 19:00 hasta las 24:00 hs. Su propuesta gastronómica y el concepto completo de este espacio erigido entre columnas de estilo industrial y elegante con toques de la Belle Époque emula las históricas casas de San Telmo, pero se sitúa en Recoleta. Construido sobre las bases fundamentales de las carnes maduradas en seco, cocina brasserie y charcutería, su carta exhibe los costos de los más caros del país, donde la especialidad de centro con papas fritas puede igualar y superar a artículos de tecnología, vestimenta u hogar.