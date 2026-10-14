Pidió una de las milanesas más caras de Recoleta y la cuenta sorprendió: cuánto pagó
Un comensal expuso la cuenta de su cena en Elena, el cotizado espacio gastronómico del hotel Four Seasons. El plato principal representó casi el 40% del total y equivale a casi cuatro porciones de un bodegón porteño tradicional.
Resumen para apurados
- Un cliente pagó $95.000 por una milanesa de carne madurada en Elena, restaurante del Four Seasons en Recoleta, sumando una cuenta individual de $258.900.
- El plato, elaborado con carne de pastura madurada por 45 días, cuesta casi cuatro veces más que en un bodegón porteño tradicional, donde promedia los $26.000.
- El ticket refleja la dispersión de precios en la alta cocina porteña, en un contexto donde los servicios gastronómicos acumulan un alza interanual mayor al 32%.
Seleccionado por la Guía Michelin y reconocido entre los 101 Mejores Steak Restaurantes del Mundo, en el exclusivo Four Seasons Hotel la cena se sirve desde las 19:00 hasta las 24:00 hs. Su propuesta gastronómica y el concepto completo de este espacio erigido entre columnas de estilo industrial y elegante con toques de la Belle Époque emula las históricas casas de San Telmo, pero se sitúa en Recoleta. Construido sobre las bases fundamentales de las carnes maduradas en seco, cocina brasserie y charcutería, su carta exhibe los costos de los más caros del país, donde la especialidad de centro con papas fritas puede igualar y superar a artículos de tecnología, vestimenta u hogar.
Uno de los locales gastronómicos más sofisticados del mundo ubicado en el barrio porteño de Recoleta expone su carta al público, la cual varía entre tablas de charcutería con pechuga de pato curada, queso camembert, ojo de bife con huevos de campo y la famosa opción dry aged. Consolidándose como uno de los platos principales más caros del país, esta preparación del centro de Elena multiplica exponencialmente a los precios que pueden manejarse en casa o en algún bar de la ciudad. Un visitante fue al establecimiento y compartió la cuenta que comprobó el valor de esta elección.
Los secretos del proceso "dry aged" y su impacto en la cuenta
De acuerdo con el comprobante difundido por el comensal que asistió a Elena, el plato estrella representó el 37% del valor final de lo detallado en la factura, pagando $95.000 por cada una. El ticket fechado el 1 de octubre de 2026 registró un total de $258.900. El resumen detalla una mesa para una persona y enumera ocho consumos. Además de la porción premium a $95.000, el usuario pidió arancini neri por $29.000, agua por $6.000, un soufflé volcán por $25.900 y dos servicios de vino.
El desglose de la bebida refleja la exclusividad de la cava del lugar: una de las opciones, de Imagináte Torrontés, costó $26.000, mientras que la segunda etiqueta, correspondiente a Tacuil RD, alcanzó los $45.000. El consumo total del comensal fue abonado mediante tarjeta de crédito en una sola transacción, dejando asentado el costo real de una velada individual en la alta gastronomía porteña.
El elevado precio de este emblemático plato de la cocina argentina responde directamente al proceso artesanal y a la materia prima seleccionada por la cocina de Elena. A diferencia de las versiones hogareñas o de bodegón, el corte de centro se elabora a partir de carnes de pastura —como el bife angosto o el centro de ojo de bife— sometidos a un riguroso proceso de maduración en seco (dry aged) que puede extenderse por más de 45 días. Esta técnica concentra los sabores y le otorga una textura única, servida habitualmente con acompañamientos de autor como huevo a baja temperatura, salsa holandesa y papas trufadas.
Comparativa: ¿cuántas milanesas tradicionales equivale?
Para poner en dimensión los $95.000 que cuesta esta porción de autor, se puede tomar de referencia el "Índice Milanesa con Papas Fritas" relevado por el instituto iCiudad. En los comedores y bodegones tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, una variante de ternera con guarnición promedia los $26.000. De este modo, la alternativa gourmet ofrecida en el hotel de Recoleta equivale a más de 3,6 veces el valor de una porción estándar, representando además cerca del 3,7% del salario promedio mensual porteño.
El episodio coincide con un contexto de constantes incrementos en la gastronomía porteña. Según los datos oficiales del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), los servicios de alimentos y bebidas preparados fuera del hogar registraron una suba acumulada superior al 20% en lo que va del año y un incremento interanual por encima del 32%. En ese marco de readecuación de tarifas, la propuesta de Elena se consolida como una experiencia de lujo reservada para paladares exigentes y bolsillos dispuestos a pagar la excelencia en el corazón de Recoleta.