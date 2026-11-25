Cerca del mediodía llegaron a la casa la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz para hacer un control de rutina antes de reunirse con Gianinna y Jana Maradona. Al entrar a despertarlo, Diego no respondió. Creyendo que simplemente se negaba a ser revisado, los profesionales salieron del cuarto unos minutos. Poco después, Jonathan Espósito y el asistente Maximiliano Pomargo volvieron a ingresar e intentaron moverlo. Fue entonces cuando la cocinera "Monona" notó que una de las manos de Diego colgaba de la cama y, al tocarla, la sintió pesada y fría. Llamaron de inmediato a las ambulancias, pero no lograron reanimarlo.