El día que Argentina quedó en silencio: las 12 horas de agonía de Maradona en Tigre y las claves del veredicto
Mientras millones lloraban al ídolo en las calles, en una habitación improvisada se consumaba un deterioro silencioso. A semanas de conocerse la sentencia del Tribunal de San Isidro, la reconstrucción forense que busca responder si su final pudo evitarse.
Resumen para apurados
- El Tribunal de San Isidro dictará el 22 de diciembre el veredicto contra el equipo médico de Diego Maradona por presunta negligencia en su muerte en Tigre en 2020.
- El astro falleció tras 12 horas de agonía en una casa sin insumos básicos, dos semanas después de una neurocirugía, en medio de una internación domiciliaria deficiente.
- La sentencia definirá condenas penales para los médicos acusados y esclarecerá si el desenlace fatal del máximo ídolo popular pudo haberse evitado con la atención debida.
Alrededor del mediodía del 25 de noviembre de 2020, la confirmación de la muerte de Diego Armando Maradona congeló el aliento de la Argentina y sacudió los cimientos del deporte mundial. Las calles, los estadios y las conversaciones quedaron suspendidas en un silencio atónito mientras el país intentaba asimilar la partida de su máximo símbolo popular.
Mientras en las plazas y en la Casa Rosada se multiplicaban las despedidas multitudinarias, en una casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, la investigación judicial reconstruyó un escenario muy distinto: el de una internación domiciliaria cuestionada por sus condiciones y la falta de controles médicos, en la que los peritos estimaron una agonía de hasta 12 horas.
A seis años de aquella jornada y a semanas del fallo del Tribunal Oral N° 3 de San Isidro, fijado para el 22 de diciembre, la causa judicial pone frente a frente el homenaje popular y la evidencia médica para establecer si el desenlace pudo evitarse
El mediodía en que se detuvo el país
Hay fechas que quedan marcadas a fuego en la memoria colectiva, instantes en los que cada persona recuerda con precisión dónde estaba y qué hacía. El miércoles 25 de noviembre de 2020 pertenece a esa categoría. Cerca del mediodía, una frase breve y demoledora empezó a correr como reguero de pólvora por las redacciones, las radios y los grupos de WhatsApp: "Murió Maradona".
La conmoción mutó de inmediato en incredulidad. Diego, el hombre que había desafiado las leyes de la física en una cancha, moría a los 60 años en una casa del barrio privado San Andrés, en Tigre. Apenas dos semanas antes había salido de la Clínica Olivos tras ser operado de un hematoma subdural, en el marco de una externación pensada para tratar su consumo de alcohol.
El impacto desbordó cualquier protocolo oficial. El Gobierno decretó tres días de duelo nacional y la Casa Rosada abrió sus puertas para un velatorio masivo en el que miles de hinchas desfilaron entre lágrimas y cantos para despedir al capitán del Mundial de México 1986. Las rivalidades históricas se disolvieron en el acto: camisetas de Boca, River, Gimnasia, Racing, Independiente y San Lorenzo se fundieron en abrazos en todo el país.
La ola de dolor cruzó las fronteras. En Nápoles, la ciudad italiana que lo adoptó como un santo pagano, las calles se iluminaron con bengalas como si el tiempo se hubiera detenido.
Desde Barcelona hasta Buenos Aires —con homenajes como el de Lionel Messi, que festejó un gol mostrando la histórica camiseta de Newell's que usó Diego—, el mundo entero le rindió tributo al talento de Villa Fiorito.
Cómo fueron los últimos 14 días en Tigre
Para entender el desenlace del 25 de noviembre hay que mirar las dos semanas previas. Maradona llegó al barrio privado San Andrés el 11 de noviembre de 2020. La propiedad elegida era un chalet de dos plantas ubicado a unos 700 metros del portón de ingreso, pero sus serias dificultades para caminar le impedían subir por una escalera angosta y sin barandas hacia los dormitorios y el único baño completo de la casa.
Ante ese obstáculo, quienes organizaron la logística improvisaron una habitación en la planta baja, en un espacio contiguo al living y a pocos metros de la cocina pensado originalmente como playroom.
Allí, separado de los espacios comunes apenas por una puerta corrediza incompleta que dejaba pasar ruidos y luz constante, Diego pasó sus últimos días en condiciones precarias: dormía en una cama de dos plazas sin respaldo, frente a un televisor y junto a un inodoro ortopédico. Como no había ducha abajo, debía usar un toilette de visitas y lo bañaban con una manguera adaptable. Todo esto en una vivienda que, pese a contar con enfermeros las 24 horas, carecía de botiquín, tubo de oxígeno, desfibrilador o cualquier tipo de supervisión clínica real.
Esos 14 días tuvieron dos caras muy marcadas. Durante la primera semana, Maradona mostró lucidez y buen ánimo: almorzaba en la mesa familiar y recibía con frecuencia a sus hijos Jana, Gianinna y Dieguito Fernando, además de su equipo médico encabezado por el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.
Pero en los últimos siete días su salud cayó en picada. Se encerró en su cuarto, perdió el apetito y empezó a hincharse de forma alarmante por la retención de líquidos. Las visitas de sus hijos se frenaron por recomendación del psicólogo Díaz, bajo el argumento de favorecer el tratamiento de abstinencia, y los registros de enfermería confirmaron que pasó jornadas alimentándose casi exclusivamente con mate, té y galletitas.
La noche del martes 24 de noviembre tuvo su último contacto consciente. Alrededor de las 23:00, su sobrino Jonathan Espósito y el enfermero Ricardo Almirón entraron a darle la medicación. Minutos después, la cocinera Romina Milagros Rodríguez, conocida como "Monona", le llevó un té con sándwiches de miga a pedido suyo. Según declaró en el juicio, Diego estaba de buen humor, aunque algo molesto porque el enfermero insistía en cambiarle la remera. Nadie imaginaba que esa sería su última palabra.
Doce horas sin asistencia: lo que revelaron los forenses en el juicio
Mientras la mañana del miércoles 25 de noviembre transcurría, en el cuerpo de Diego avanzaba un cuadro irreversible que la ciencia forense reconstruiría años más tarde.
Cerca del mediodía llegaron a la casa la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz para hacer un control de rutina antes de reunirse con Gianinna y Jana Maradona. Al entrar a despertarlo, Diego no respondió. Creyendo que simplemente se negaba a ser revisado, los profesionales salieron del cuarto unos minutos. Poco después, Jonathan Espósito y el asistente Maximiliano Pomargo volvieron a ingresar e intentaron moverlo. Fue entonces cuando la cocinera "Monona" notó que una de las manos de Diego colgaba de la cama y, al tocarla, la sintió pesada y fría. Llamaron de inmediato a las ambulancias, pero no lograron reanimarlo.
La autopsia realizada a las 19 de ese mismo día en la morgue de San Fernando determinó que murió por un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada. Los peritajes expuestos en el juicio oral aportaron cifras contundentes sobre el estado de sus órganos:
- Un corazón de 503 gramos: pesaba casi el doble de lo normal para un adulto, señal de una miocardiopatía dilatada severa con infiltración de grasa.
- 1,1 kilos de líquido en los pulmones: acumulaba cerca de medio litro en cada pulmón por el edema agudo provocado por el fallo cardíaco.
- 3 litros de líquido en el abdomen: una ascitis severa que explicaba la desfiguración física y la hinchazón de los días previos.
- Coágulos cruóricos en el corazón: su presencia demostró técnicamente que no fue una muerte súbita, sino el desenlace de un proceso prolongado.
- Hasta 12 horas de agonía: los forenses estimaron que atravesó un cuadro agónico continuo sin recibir asistencia médica ni controles efectivos desde al menos las 00:30 del 25 de noviembre.
Qué se juega en el veredicto del 22 de diciembre
A seis años del día en que la Argentina quedó en silencio, la muerte de Diego Maradona sigue abierta en los tribunales. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro fijó para el 22 de diciembre la lectura del veredicto.
La Fiscalía General de San Isidro, encabezada por el fiscal Patricio Ferrari, sostiene que el equipo médico a cargo de la externación actuó con negligencia y omisión deliberada. La acusación afirma que los profesionales vieron el deterioro progresivo del paciente y los signos evidentes de retención de líquidos, pero decidieron sostenerlo en una casa sin tubo de oxígeno, botiquín ni desfibrilador.
Las defensas de los imputados —entre ellos Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz y los enfermeros Ricardo Almirón y Gisela Madrid— rechazan los cargos. Argumentan que el fallecimiento respondió a un evento cardíaco súbito e imprevisible, imposible de evitar en el marco de una internación domiciliaria acordada con la familia.
Mientras el recuerdo de Maradona sigue vivo en murales, tribunas y canciones en todo el mundo, el país aguarda la palabra de los jueces para saber si el abandono en aquella casa de Tigre tendrá condena penal y si el final del máximo ídolo popular pudo haberse evitado.