Su historia llegó al casting de "Cuestión de peso" con una frase que reflejaba la situación que atraviesa: “Yo sueño con no morirme”. Cuando se presentó al programa, la última vez que había podido pesarse había sido en una báscula de una chatarrería, donde registró 278 kilos. Para el momento del operativo, su peso superaba los 304 kilos.