“Sueño con no morirme”: la historia del hombre de 304 kilos que llegó a "Cuestión de peso"
Pablo Torres, de 40 años, fue trasladado desde su casa hasta la Clínica Cormillot en un operativo coordinado por el equipo de Cuestión de Peso. El hombre pesa más de 304 kilos y quedó internado para recibir atención médica especializada.
Resumen para apurados
- Pablo Torres, de 304 kilos, fue internado de urgencia en la Clínica Cormillot tras un operativo de Cuestión de peso para salvar su vida ante severos riesgos de salud.
- El chofer de 40 años padece hipertensión y un ACV previo. Ante su crítico estado, el equipo médico coordinó un traslado con una camilla especial adaptada para 400 kilos.
- En el centro médico iniciará una evaluación integral y tratamiento para salvar su vida, visibilizando la falta de infraestructura médica para tratar la obesidad mórbida.
Un operativo especial coordinado por el equipo de "Cuestión de peso" permitió trasladar a Pablo Torres, un hombre de 40 años que pesa más de 304 kilos, desde su casa hasta la Clínica Cormillot, donde quedó internado para recibir atención médica especializada. La intervención estuvo encabezada por Sergio Verón y requirió un despliegue de profesionales y equipamiento adaptado a las necesidades del paciente.
El procedimiento fue el resultado de varias semanas de evaluaciones médicas. En un primer momento, el equipo había descartado su incorporación al programa por los riesgos que implicaba su estado de salud, pero luego resolvió intervenir para que pudiera recibir asistencia y comenzar un tratamiento.
Quién es Pablo Torres, el hombre de más de 304 kilos que fue trasladado a la Clínica Cormillot
Pablo Torres tiene 40 años, trabaja como chofer de aplicaciones, está casado con Rocío, quien es policía y también cumple un rol central en sus cuidados, y tiene tres hijos, entre ellos Mateo, un nene de 6 años con autismo al que adoptó.
Su historia llegó al casting de "Cuestión de peso" con una frase que reflejaba la situación que atraviesa: “Yo sueño con no morirme”. Cuando se presentó al programa, la última vez que había podido pesarse había sido en una báscula de una chatarrería, donde registró 278 kilos. Para el momento del operativo, su peso superaba los 304 kilos.
La obesidad también está presente en su entorno familiar. Su madre murió en 2012, a los 48 años, a causa de la obesidad mórbida, mientras que su padre y sus hermanos también tienen problemas de sobrepeso.
A ese contexto se suman distintas complicaciones de salud que preocupan al equipo médico, entre ellas hipertensión, somnolencia durante el día, palpitaciones y episodios de alimentación desorganizada. Por ese conjunto de factores, los profesionales calificaron su cuadro como el de un paciente con un riesgo muy elevado.
El episodio que sufrió Pablo Torres mientras manejaba y la dificultad para acceder a estudios médicos
En octubre del año pasado, durante el Día de la Madre, Pablo contó que sufrió un episodio que describió como un ACV mientras conducía por la autopista. Según relató, logró detenerse en el peaje de Quilmes cuando sintió que tenía paralizada la mitad izquierda del cuerpo y la cara rígida.
En aquella oportunidad, no fue trasladado en ambulancia y llegó al hospital en el vehículo de su hermano. Allí, según su relato, permaneció durante dos horas en el piso. Tampoco pudo realizarse una tomografía para confirmar el diagnóstico.
Años atrás, después de un accidente laboral, habían recurrido a un tomógrafo abierto que funcionaba en el Zoológico de La Plata, una alternativa que ya no está disponible.
Cómo fue el megaoperativo para trasladarlo a la clínica
Cuando inicialmente le informaron que no podía incorporarse a "Cuestión de peso" por los riesgos que implicaba su condición, Pablo sintió que perdía una oportunidad importante para mejorar su salud. “Para mí era mi última esperanza de poder salvar mi vida”, expresó.
Ante esa situación, Sergio Verón le aseguró que buscarían una alternativa para ayudarlo. “No te voy a dejar tirado en una cama. Yo te prometo que te voy a dar una respuesta”, le había dicho.
La junta médica evaluó su caso y concluyó que no estaba en condiciones de participar de la dinámica habitual del programa, que implica traslados frecuentes, actividad física en pileta y gimnasio y jornadas que comienzan temprano. Sin embargo, resolvieron que debía recibir asistencia médica y organizaron su traslado a la clínica para una evaluación integral.
El operativo requirió una camilla especial de alta resistencia, preparada para soportar cerca de 400 kilos. Pablo manifestó su preocupación por el equipamiento, pero el dispositivo estaba adaptado para su peso.
Una vez acomodado, el equipo elevó su cabeza para facilitar la respiración y garantizar mejores condiciones durante el traslado. “Necesito que ahora entrega total. Estás a partir de este momento con el mejor equipo de salud que te podía tocar en este momento de tu vida”, le dijo Verón antes de que subiera a la ambulancia.