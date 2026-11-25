Santiago Korovsky recibió el Emmy y bromeó sobre la situación argentina

El creador y protagonista de la serie fue el encargado de subir al escenario para recibir la estatuilla. Durante su discurso, comenzó con una ironía vinculada a los recortes que atraviesa el país. “Recortar nuestros discursos no es un problema, tenemos algo de experiencia. Somos de la Argentina, donde están recortando todo”, expresó en inglés.