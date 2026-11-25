Resumen para apurados
- "División Palermo", serie de Santiago Korovsky, ganó este lunes el Emmy Internacional a Mejor Comedia en Nueva York por su segunda temporada en Netflix.
- La ficción de K&S Films superó a rivales de Reino Unido, España e India, repitiendo el galardón obtenido en 2024 tras ser la única producción nacional premiada.
- El hito de ganar dos temporadas consecutivas consolida la proyección internacional de la comedia y destaca a la producción argentina en el streaming global.
La serie argentina "División Palermo" volvió a ganar un Emmy Internacional. En la ceremonia de la 54ª edición de los premios, celebrada este lunes por la noche en Nueva York, la ficción de Netflix se llevó la estatuilla a Mejor Comedia por su segunda temporada y repitió el triunfo que había conseguido en 2024.
El reconocimiento consolida el recorrido internacional de la producción creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky, que se convirtió en la primera serie argentina en obtener este galardón en dos temporadas consecutivas. La ficción está disponible en Netflix, donde se pueden ver sus dos temporadas completas.
Dónde ver División Palermo, la serie argentina que ganó el Emmy Internacional
"División Palermo" está disponible exclusivamente en Netflix. La plataforma cuenta con las dos temporadas completas de la ficción, que suman 14 episodios. La segunda y última entrega se estrenó en julio de 2025.
La serie no está disponible de manera gratuita ni en otros servicios de streaming. Para ver todos los capítulos es necesario contar con una suscripción a Netflix.
La producción de K&S Films y Netflix se impuso en la categoría Mejor Comedia frente a otras ficciones internacionales: "Man vs. Baby", del Reino Unido; "Old Dog, New Tricks", de España; y "Vir Das: Fool Volume", de India.
Santiago Korovsky recibió el Emmy y bromeó sobre la situación argentina
El creador y protagonista de la serie fue el encargado de subir al escenario para recibir la estatuilla. Durante su discurso, comenzó con una ironía vinculada a los recortes que atraviesa el país. “Recortar nuestros discursos no es un problema, tenemos algo de experiencia. Somos de la Argentina, donde están recortando todo”, expresó en inglés.
Luego, con humor, reconoció que su manejo del idioma no había mejorado desde la ceremonia anterior y decidió continuar en español para agradecer a quienes formaron parte del proyecto.
“No puedo creer que estemos acá otra vez, dos años después, y que todavía no haya mejorado mi inglés. Así que déjenme decir unas palabras en español”, dijo.
En su agradecimiento, mencionó al equipo, al elenco, a K&S, a Netflix, a su directora, a sus amigos, a su novia Celeste Cid y a su familia. También volvió a recurrir al humor cuando señaló: “Les aviso que este premio no va a hacer que se reduzcan”, en referencia a las inseguridades que, según comentó, sus seres queridos suelen acompañar.
División Palermo fue la única producción argentina premiada en los Emmy Internacionales
La ficción protagonizada por Korovsky fue la única producción argentina que se llevó una estatuilla durante la ceremonia de este año. Ricardo Darín, que estaba nominado como Mejor Actor por su interpretación de Juan Salvo en "El Eternauta", no logró quedarse con el premio, que fue para el británico Bobby Schofield por su actuación en "Unforgivable".
En tanto, "Menem", la serie de Prime Video protagonizada por Leonardo Sbaraglia, quedó fuera de la premiación en la categoría Mejor Serie Dramática, en la que se impuso la producción francesa "Carême".