Video: Luciana Geuna quedó eliminada de MasterChef Celebrity y se quebró en llanto durante su despedida
Luciana Geuna se convirtió en la séptima eliminada de MasterChef Celebrity Argentina tras perder el mano a mano con Julieta Poggio. La periodista no pudo contener las lágrimas al despedirse del reality y agradeció la oportunidad de haber participado.
Resumen para apurados
- Luciana Geuna fue eliminada de MasterChef Celebrity Argentina en la gala de la semana 8 tras perder el mano a mano culinario con Julieta Poggio por fallas en su plato.
- La periodista había regresado al ciclo tras ausentarse por motivos personales y no convenció al jurado con su risotto en un desafío libre a base de fondo oscuro de carne.
- Con la salida de la periodista, el certamen de cocina eleva la exigencia para las figuras restantes de cara a las instancias decisivas de la competencia gastronómica.
Luciana Geuna se convirtió en la séptima eliminada de MasterChef Celebrity Argentina y no pudo contener las lágrimas al despedirse del reality culinario. La periodista perdió el mano a mano final frente a Julieta Poggio en la gala de eliminación de la semana 8, después de haber regresado al programa apenas un día antes tras una ausencia por “problemas personales”.
La participante no logró convencer al jurado con su preparación y quedó fuera de la competencia que conduce Wanda Nara. En el momento de la despedida, emocionada, agradeció la experiencia y destacó lo que significó para ella animarse a formar parte del programa.
Luciana Geuna perdió el mano a mano con Julieta Poggio en MasterChef Celebrity
La gala de eliminación tuvo como protagonista a los participantes que debían cocinar con delantal negro. El desafío consistió en utilizar como base obligatoria un fondo oscuro de carne, elaborado a partir de una preparación de cocción prolongada de más de 48 horas con huesos y carne, para realizar un plato libre en 60 minutos.
Entre las propuestas que se destacaron estuvieron la de Martín Campilongo, conocido como Campi, que presentó un tomahawk grillado con papas al horno; Edith Hermida, con un goulash y paetzel; y Pablo Giralt, que preparó lomos con papas fondant, salsa de echalote y pimienta. Los tres consiguieron asegurarse la continuidad en el certamen.
Más tarde, Luck Ra, Rocío Robles y Elizabeth Vernaci también recibieron devoluciones del jurado y lograron seguir en la competencia.
La tensión aumentó cuando Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana convocaron a Luciana Geuna, Julieta Poggio, Pablo Migliore y Grego Rossello. Entre ellos estaba la posibilidad de que se produjera una o incluso dos eliminaciones, ya que la semana anterior no había habido ninguna salida.
En el duelo final, Geuna presentó un risotto de hongos con ojo de bife desmechado, pero la preparación no terminó de convencer a los chefs. Betular cuestionó el corte de la carne y señaló que no había aportado demasiado al plato, además de observar que faltaban hongos.
Martitegui, por su parte, consideró que el arroz estaba demasiado al dente y necesitaba más cocción. Poggio presentó sorrentinos de ricota y hongos con crema, cocinados directamente en el fondo de cocción. Si bien también recibió observaciones técnicas, su preparación logró superar a la de la periodista y le permitió continuar en el reality.
Luciana Geuna se emocionó al despedirse de MasterChef Celebrity
Una vez anunciada su eliminación, Martitegui le dedicó unas palabras a Geuna antes de que abandonara las cocinas. “Estoy seguro de que el risotto de tu casa es mucho más rico del que te salió hoy. Te tenés que ir con la frente en alto”, le dijo.
La periodista tuvo dificultades para hablar frente a Wanda Nara, los integrantes del jurado y sus compañeros. Visiblemente emocionada, agradeció la oportunidad de haber participado en el programa. “Me cuesta un poco hablar. Pero valoro mucho el haberme animado. Nunca dudé y lo disfruté mucho”, expresó entre lágrimas.
Luego destacó el significado que tuvo la experiencia más allá de la competencia gastronómica: “Estar en este programa es muy nutritivo en todos los sentidos. Y haber estado acá es algo que agradezco mucho”.
En el cierre, también dedicó un saludo especial a su marido y a sus hijos, a quienes recordó durante su despedida del reality.