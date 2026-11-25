Entre las propuestas que se destacaron estuvieron la de Martín Campilongo, conocido como Campi, que presentó un tomahawk grillado con papas al horno; Edith Hermida, con un goulash y paetzel; y Pablo Giralt, que preparó lomos con papas fondant, salsa de echalote y pimienta. Los tres consiguieron asegurarse la continuidad en el certamen.