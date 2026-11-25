Resumen para apurados
- En Instagram, el conductor Migue Granados reveló que bajó más de 20 kilos tras un año de entrenamiento de fuerza y aconsejó a sus seguidores abandonar el sedentarismo.
- El humorista relató que, tras casi cuatro décadas sin cuidar su salud, la rutina física redujo sus dolores corporales y eliminó su consumo diario de analgésicos.
- El testimonio visibiliza el impacto positivo del ejercicio en la calidad de vida y busca motivar a su audiencia a adoptar hábitos saludables a largo plazo.
Migue Granados sorprendió en las redes sociales con una reflexión sobre los cambios que experimentó desde que comenzó a entrenar hace un año. Tras bajar más de 20 kilos y modificar algunos hábitos, el conductor de Olga alentó a quienes llevan una vida sedentaria a incorporar el entrenamiento de fuerza y compartió los beneficios que notó en su día a día.
Con el tono descontracturado y el humor que lo caracteriza, el humorista aclaró que no buscaba convertirse en un referente de salud ni dar recomendaciones médicas, sino contar lo que le sucedió a partir de su propia experiencia. A través de sus historias de Instagram, invitó a sus seguidores a animarse a realizar actividad física.
Migue Granados recomendó el entrenamiento de fuerza y contó cómo se siente
Granados dirigió su mensaje especialmente a quienes, como él en otro momento, mantenían hábitos sedentarios y solían hacer humor sobre la falta de actividad física. En ese contexto, recomendó comenzar a realizar entrenamiento de fuerza.
“Consejito que nadie me pidió, tampoco me quiero hacer el Francis Holway y yo no voy a dar consejo de salud, pero a todos los gordos y gordas sedentarios como especie que están ahí, que me siguen y siempre nos hemos reído y hemos hecho oda de los malos hábitos de estar tirado, reventado y demás. Les quiero recomendar que hagan entrenamiento de fuerza”, expresó.
El conductor también reconoció que todavía no alcanzó el objetivo físico que le gustaría, aunque destacó que el cambio en su bienestar fue significativo desde que empezó a entrenar.
“Yo lo hago hace un año y estoy muy lejos del cuerpo que me gustaría tener porque me castigué 39 años y ahora no voy a ser Luciano Castro, ¿no? Pero te sentís muy bien, loco”, comentó, en referencia al tiempo que pasó sin cuidar demasiado sus hábitos.
El humor de Migue Granados y los cambios que notó después de entrenar
Fiel a su estilo, Granados describió con humor la sensación de bienestar que experimenta después de hacer ejercicio. Incluso hizo referencia a pequeños momentos cotidianos que, según contó, ahora disfruta de otra manera.
“A la noche te pegás un baño, te ponés una remera limpia y estás hecho una bad bitch mal. El día de piernas ni hablar, eso es una tremenda bad bitch”, bromeó.
Más allá de las humoradas, el conductor sostuvo que la actividad física tuvo un impacto en su calidad de vida. Entre los cambios que mencionó, señaló que dejó de recurrir con tanta frecuencia a analgésicos y que ya no siente los dolores que lo acompañaban anteriormente.
“Está buenísimo, no tomé más ibuprofeno, paracetamol todos los días por todos los dolores, no me duele más nada, estoy hecho un toro mordedor”, aseguró.
Al finalizar su mensaje, volvió a aclarar que no hablaba desde el conocimiento médico, sino desde lo que le tocó vivir. Sin embargo, insistió en su invitación a quienes mantienen hábitos sedentarios: “Yo no voy a recomendar cosas de salud porque no soy el indicado, pero denme bola, se van a sentir muy bien”.