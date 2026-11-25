“Consejito que nadie me pidió, tampoco me quiero hacer el Francis Holway y yo no voy a dar consejo de salud, pero a todos los gordos y gordas sedentarios como especie que están ahí, que me siguen y siempre nos hemos reído y hemos hecho oda de los malos hábitos de estar tirado, reventado y demás. Les quiero recomendar que hagan entrenamiento de fuerza”, expresó.