Detuvieron a una influencer en Pinamar por hacer trompos con una camioneta rosa y llevar pasajeros colgados de las puertas
La joven fue identificada como Lara Magalí Rapallo, tiene 20 años y cuenta con más de 80.000 seguidores en Instagram. Fue localizada después de que se viralizara un video en el que realizaba maniobras peligrosas en los médanos de la zona conocida como La Olla.
Resumen para apurados
- La policía detuvo este domingo en Pinamar a la influencer Lara Rapallo por hacer trompos peligrosos con su camioneta y llevar personas colgadas de las puertas.
- Tras viralizarse el video grabado en La Olla, la Policía secuestró la Dodge RAM rosa e imputó a la joven bajo el artículo 193 bis del Código Penal por conducción temeraria.
- El caso reactiva la polémica y alerta a las autoridades sobre los riesgos y la falta de control en el uso de vehículos todoterreno en los médanos de la costa.
Una influencer de 20 años fue detenida en Pinamar luego de protagonizar una peligrosa secuencia al volante de una camioneta Dodge RAM rosa. El episodio quedó registrado en un video que se difundió en las redes sociales y generó una investigación policial para identificar a la conductora.
Las imágenes muestran al vehículo mientras realiza trompos sobre la arena, con cuatro personas que viajaban paradas en los laterales exteriores de la camioneta. La maniobra ocurrió en el sector de médanos conocido como La Olla, uno de los puntos de circulación de vehículos todoterreno en la ciudad balnearia.
La conductora fue identificada como Lara Magalí Rapallo. Según informó TN, tiene domicilio en Pilar y fue localizada este domingo después de que intervinieran efectivos de la SubDDI de Villa Gesell y de la Policía Comunal Primera de Pinamar.
Tras las tareas de identificación, los agentes encontraron la Dodge RAM 1500 Laramie de color rosa en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo. El vehículo fue secuestrado en el marco de la investigación.
La causa quedó caratulada como infracción al artículo 193 bis del Código Penal y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Debate N° 4 de Pinamar.
Quién es Lara Magalí Rapallo, la influencer detenida en Pinamar
Rapallo es una streamer que tiene más de 80.000 seguidores en Instagram. Su nombre también había tomado notoriedad en octubre, cuando protagonizó un episodio de violencia con su entonces pareja, Santiago De León Quintana, conocido en las redes sociales como Chaipa7.
El conflicto ocurrió durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick. Después de la discusión, la joven denunció a su pareja y el hombre quedó detenido.
De acuerdo con fuentes policiales, la intervención comenzó a partir de un llamado al 911. Cuando los efectivos llegaron al lugar, Rapallo relató lo sucedido y constataron que tenía una lesión visible en el pómulo izquierdo.
Parte de la pelea también había quedado registrada en videos que circularon por internet. En las grabaciones se observaba a ambos mientras discutían desde vehículos diferentes durante un recorrido por una avenida de Vicente López.
Pinamar, otra vez bajo la lupa por las maniobras peligrosas en los médanos
La detención de la influencer se produjo en medio de una serie de episodios que volvieron a poner en discusión los riesgos de circular con vehículos todoterreno por los médanos de Pinamar.
Uno de los hechos recientes ocurrió en la zona de La Frontera, donde dos jóvenes de 16 y 19 años sufrieron un vuelco mientras viajaban en un UTV. Según informó la Policía, ninguno llevaba casco al momento del accidente.
Los ocupantes recibieron asistencia del personal de emergencias de Seguridad en Playa y fueron trasladados al Hospital Municipal de Pinamar. De acuerdo con medios locales, ambos sufrieron lesiones leves y estaban fuera de peligro.