Escándalo en Mar del Plata: Matías Alé echó a un ex Gran Hermano por "malos modales"

La Feliz no perdona. Apenas cruzamos la mitad de enero y la cartelera marplatense ya sufrió su primer cimbronazo. No fue por falta de público, sino por una cuestión de "formas". Walter "Alfa" Santiago, el hombre del pañuelo en la cabeza que dividió aguas en Gran Hermano, fue desvinculado de Asia Caliente, la comedia liderada por Matías Alé.