Escándalo en Mar del Plata: Matías Alé echó a un ex Gran Hermano por "malos modales"

Entre quejas por su trato con la gente y promesas incumplidas en la peatonal, el ex Gran Hermano se quedó sin escenario en el momento más caliente de la temporada.

Hace 1 Hs

La Feliz no perdona. Apenas cruzamos la mitad de enero y la cartelera marplatense ya sufrió su primer cimbronazo. No fue por falta de público, sino por una cuestión de "formas". Walter "Alfa" Santiago, el hombre del pañuelo en la cabeza que dividió aguas en Gran Hermano, fue desvinculado de Asia Caliente, la comedia liderada por Matías Alé.

Las razones del "despido" de Alfa: ¿Por qué lo echaron?

Lo que parecía ser una sociedad exitosa entre el carisma de Alé y la popularidad de Alfa terminó de la peor manera. Según trascendió desde la producción del Teatro Olympia, el clima tras bambalinas era insostenible.

Los motivos principales que detonaron la salida del mediático incluyen:

El "No" a las fotos: en una temporada donde cada entrada cuenta, Alfa se habría negado sistemáticamente a fotografiarse con los espectadores y las familias que lo esperaban a la salida. Un pecado capital en el teatro de revista y comedia.

Faltazo a la Peatonal: parte del contrato exigía presencia en la calle Rivadavia para promocionar la obra. El ex GH habría incumplido estos acuerdos, dejando "solo" al resto del elenco en la tarea de atraer público.

"Malos modales": la producción calificó su comportamiento como inapropiado, generando roces constantes que Matías Alé, como cabeza de equipo e inversor, decidió cortar de raíz para preservar la armonía del grupo.

"Se busca cuidar al público. El teatro vive de la gente y no podemos permitir desplantes", dejaron entrever desde el entorno de la producción.

Un verano que se acorta para el ex Gran Hermano

La obra tiene funciones programadas para todo febrero y parte de marzo, pero Alfa ya no será parte del brindis final. A pesar de su enorme exposición mediática, la disciplina teatral y el contacto con el "soberano" (el público) parecen haber sido obstáculos insalvables para el mediático de 60 años.

Mientras Matías Alé intenta reordenar su elenco para seguir adelante con la temporada en el Olympia, queda la duda: ¿Es este el fin de la faceta actoral de Alfa o solo un tropezón en la Feliz?

