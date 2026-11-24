Resumen para apurados
- Este martes, Real Madrid goleó, Manchester City empató y Como venció a AEK Atenas con presencia argentina en Europa por la quinta fecha de la Champions League.
- Nico Paz y Perrone brillaron en el triunfo de Como, Enzo Fernández fue titular en el City y el Leipzig de Martín Demichelis superó a Lens en una jornada clave.
- Con doce puntos, Como se afianza en puestos de clasificación directa a octavos, mientras Real Madrid ratifica su liderazgo absoluto con cinco triunfos al hilo.
La quinta fecha de la Champions League comenzó este martes con nueve encuentros y varios argentinos en acción. Nicolás Paz y Máximo Perrone celebraron una nueva victoria con Como, mientras que Enzo Fernández fue titular en el empate de Manchester City ante Napoli. Además, el RB Leipzig dirigido por Martín Demichelis consiguió un triunfo importante y Real Madrid protagonizó la goleada de la jornada.
Uno de los partidos con mayor presencia argentina se disputó en Italia, donde Como derrotó 1-0 a AEK Atenas y ratificó su gran presente en su primera participación en la Champions League. El equipo de Cesc Fàbregas tuvo desde el arranque a Nico Paz y Máximo Perrone, dos futbolistas que vienen de integrar las convocatorias de Lionel Scaloni.
El único gol del encuentro lo convirtió Ludameis Milla, a los 57 minutos, con un remate desde afuera del área. Paz fue uno de los jugadores más activos en ataque y estuvo cerca de ampliar la ventaja con una definición que terminó en el poste. Perrone también tuvo una oportunidad clara sobre el final, pero el arquero Thomas Strakoshda evitó su gol.
Con esta victoria, Como alcanzó los 12 puntos y se mantiene en la pelea por los ocho primeros puestos, que otorgan la clasificación directa a los octavos de final.
Enzo Fernández fue titular en un empate vibrante
En Inglaterra, Manchester City igualó 2-2 frente a Napoli en un encuentro que tuvo al argentino Enzo Fernández entre los titulares. El mediocampista, que llegó al equipo inglés procedente de Chelsea, disputó 62 minutos antes de ser reemplazado.
El conjunto italiano se adelantó con un gol de Rasmus Højlund, pero Ayyoub Bouaddi estableció el empate. En el complemento, Noa Lang volvió a poner en ventaja a Napoli y, cuando parecía que los visitantes se llevarían los tres puntos, Rayan Cherki convirtió el 2-2 definitivo a los 86 minutos.
El resultado dejó al equipo dirigido por Enzo Maresca con diez unidades después de cinco presentaciones.
Otro argentino que tuvo minutos fue Emiliano Buendía, quien ingresó a los 82 minutos en la derrota de Aston Villa por 1-0 frente a Galatasaray, en Turquía. Deniz Gül convirtió el único gol del partido a los 77 minutos.
Por su parte, Porto superó 1-0 a Feyenoord como visitante gracias a un gol en contra de Oussama Targhalline en el comienzo del encuentro. Los argentinos Alan Varela y Nehuén Pérez estuvieron entre los suplentes del equipo portugués, pero no ingresaron.
Demichelis festejó y Real Madrid protagonizó la goleada
El RB Leipzig de Demichelis consiguió una victoria importante al superar 3-1 a Lens en Alemania. El conjunto dirigido por el exentrenador de River se puso rápidamente en ventaja con goles de David Raum y Antonio Nusa, y terminó asegurando su segundo triunfo en cinco fechas de la Champions League.
La goleada más importante del día, sin embargo, se produjo en el Santiago Bernabéu. Real Madrid derrotó 5-1 a PSV Eindhoven después de comenzar en desventaja por un penal convertido por Ivan Perišić.
Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, en dos oportunidades, y Vinícius Júnior marcaron para el conjunto español, que alcanzó su quinta victoria consecutiva en la competición.
En Londres, Arsenal y Borussia Dortmund empataron 1-1. Viktor Gyökeres abrió el marcador para los ingleses y Maximilian Beier igualó en el complemento.
- Bodø/Glimt 1-0 LASK
- Galatasaray 1-0 Aston Villa
- Arsenal 1-1 Borussia Dortmund
- Como 1-0 AEK Atenas
- Feyenoord 0-1 Porto
- Manchester City 2-2 Napoli
- RB Leipzig 3-1 Lens
- Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven
- Slovan Bratislava 0-2 Betis