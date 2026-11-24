El único gol del encuentro lo convirtió Ludameis Milla, a los 57 minutos, con un remate desde afuera del área. Paz fue uno de los jugadores más activos en ataque y estuvo cerca de ampliar la ventaja con una definición que terminó en el poste. Perrone también tuvo una oportunidad clara sobre el final, pero el arquero Thomas Strakoshda evitó su gol.