Resumen para apurados
- Tras ganar la Sudamericana con Boca, Rodolfo Arruabarrena alcanzó un récord histórico de 19 triunfos en 22 duelos de eliminación directa, superando a Bianchi y Gallardo.
- El técnico logró una efectividad del 86,4% apoyado en diez victorias en Copa Argentina y ocho en Copa Sudamericana, sufriendo solo tres eliminaciones en su historial.
- Con cuatro títulos como DT de Boca y clasificado a la final de la Copa Argentina ante Platense, el entrenador consolida su ciclo histórico con miras a sumar una nueva estrella.
La consagración de Boca en la Copa Sudamericana le permitió a Rodolfo Arruabarrena consolidar una estadística que lo ubica por encima de dos de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol argentino: Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo.
El “Vasco” ganó 19 de los 22 cruces de eliminación directa que afrontó durante sus dos ciclos al frente del conjunto de La Ribera, lo que representa una efectividad del 86,4%. De esta manera, estableció el mejor registro entre los entrenadores del fútbol argentino en sus primeros 22 compromisos de estas características.
Arruabarrena superó las marcas de Bianchi, quien había ganado 18 eliminatorias en esa misma cantidad de presentaciones, y de Gallardo, que había conseguido superar 17 cruces.
Buena parte de la efectividad del actual entrenador de Boca se explica por su rendimiento en la Copa Argentina. En esa competencia ganó los diez encuentros que disputó, conquistó el título en 2015 frente a Rosario Central y clasificó a una nueva final, en la que deberá enfrentarse a Platense.
En la Copa Sudamericana, en tanto, acumula ocho eliminatorias superadas: tres durante su primer ciclo, en 2014, y cinco en la reciente edición, que culminó con la victoria por 2-0 frente a Atlético Mineiro en Barranquilla.
A esas cifras se suma el triunfo frente a Vélez Sarsfield en el desempate por la clasificación a la Copa Libertadores de 2015.
Las únicas tres eliminaciones de Arruabarrena en Boca
Las tres derrotas del “Vasco” en compromisos de eliminación directa se produjeron durante su primera etapa como entrenador del “Xeneize”.
Dos de ellas fueron frente a River Plate. La primera ocurrió en las semifinales de la Copa Sudamericana 2014, con un resultado global de 1-0 favorable al “Millonario”. La segunda se produjo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, cuya serie terminó con la descalificación de Boca tras los incidentes con gas pimienta en La Bombonera.
La restante fue en la final de la Supercopa Argentina 2016, cuando San Lorenzo se impuso por 4-0.
Con la reciente conquista internacional, Arruabarrena también amplió su palmarés en la institución: acumula siete títulos, tres como futbolista y cuatro como director técnico.