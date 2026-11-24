Dos de ellas fueron frente a River Plate. La primera ocurrió en las semifinales de la Copa Sudamericana 2014, con un resultado global de 1-0 favorable al “Millonario”. La segunda se produjo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, cuya serie terminó con la descalificación de Boca tras los incidentes con gas pimienta en La Bombonera.