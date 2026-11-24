Resumen para apurados
- Paulo Dybala expresó en Roma su deseo de retirarse en el club italiano por su arraigo al país, alejando rumores de Boca previo al partido de Champions League.
- El atacante fue vinculado al Xeneize en el último mercado, pero optó por renovar hasta 2027 y recientemente volvió a la titularidad tras superar una lesión muscular.
- Aunque prioriza culminar su trayectoria en Europa, reconoció que el fútbol moderno es dinámico, dejando un margen de incertidumbre para la etapa final de su carrera.
Paulo Dybala volvió a referirse a su futuro y dejó una declaración que no pasó inadvertida en Boca. Después de haber sido vinculado con el club de la Ribera durante el último mercado de pases, el delantero argentino manifestó públicamente su deseo de terminar su carrera en Roma, institución con la que renovó su contrato hasta mediados de 2027.
La “Joya” habló en conferencia de prensa en la previa del enfrentamiento de este miércoles contra Paris Saint-Germain, por la quinta fecha de la Champions League. Allí, fue consultado sobre la posibilidad de retirarse con la camiseta del conjunto italiano y no ocultó su deseo.
“Espero que sí, para mí sería muy lindo. Como dije, llegué a Italia a los 18 años y no me veo en otro lugar”, aseguró el cordobés, que acaba de cumplir 33 años.
Sin embargo, evitó presentar esa intención como una decisión definitiva. “Especialmente en el fútbol moderno, las cosas pueden dar muchas vueltas. Por ahora disfruto del momento, tengo un año de contrato acá, disfruto de lo que está haciendo el equipo y después veremos”, agregó.
Las declaraciones adquieren especial relevancia por su reciente vínculo con Boca. Durante el mercado de pases de mitad de año, el delantero apareció entre los posibles refuerzos del “Xeneize”, que buscaba aprovechar su situación contractual para intentar incorporarlo.
Incluso, la presencia de Leandro Paredes, amigo y excompañero suyo en Roma, alimentó las versiones sobre una posible llegada a la Bombonera. Sin embargo, aquella posibilidad perdió fuerza cuando Dybala renovó su vínculo con el conjunto italiano el pasado 13 de julio, hasta el 30 de junio de 2027.
Su presente en Roma y la recuperación de una lesión
Más allá de las especulaciones sobre su futuro, Dybala también se refirió a su actualidad futbolística. El argentino viene de superar una lesión muscular en los gemelos que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas.
El último sábado regresó a la titularidad en la goleada de Roma por 5-1 frente a Parma, por la fecha 12 de la Serie A. Disputó 62 minutos y dejó buenas sensaciones de cara al compromiso internacional.
“En este momento me siento bien. No tuve tantos problemas durante el período de la lesión, también porque hubo un parate y pude trabajar durante dos semanas con el equipo. Me sentí bien en los minutos que jugué contra Parma y, seguramente, con el tiempo y partido a partido, me sentiré cada vez mejor”, explicó.
En lo que va de la temporada, el ex Instituto de Córdoba disputó nueve encuentros oficiales, con cuatro asistencias y ningún gol. Tres de esos pases decisivos llegaron en la victoria por 4-0 frente a Fiorentina.
También analizó las posibilidades del equipo dirigido por Gian Piero Gasperini, que busca consolidarse entre los protagonistas del fútbol europeo.
“Todavía es pronto para decir si somos un equipo que puede ganar. Pero somos conscientes de que tenemos un equipo fuerte, con valores y un grupo muy sano. Este año lo estamos haciendo bien y ahora llegan muchos partidos difíciles. Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo”, sostuvo.
Mientras tanto, el futuro de Dybala vuelve a instalarse como tema de conversación. Su contrato vencerá en poco más de siete meses y todavía no hay certezas sobre lo que ocurrirá después. Por ahora, su deseo está claro: continuar en Italia y, si las circunstancias lo permiten, despedirse del fútbol con la camiseta de Roma.