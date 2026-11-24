Resumen para apurados
- Panorama Tucumano analizará hoy a las 20:30 por LG Play si la economía argentina entró en recesión técnica, a partir de los últimos datos de actividad difundidos por el Indec.
- Junto al economista Gustavo Walberg, el ciclo abordará la disparidad sectorial entre rubros en alza y áreas críticas, sumando el análisis político semanal de la redacción.
- El debate busca esclarecer el rumbo productivo del país y anticipar las consecuencias que la contracción o reactivación económica tendrán en la agenda pública nacional.
Esta noche, Panorama Tucumano pondrá bajo la lupa la evolución de la economía argentina a partir del último dato de actividad económica difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Desde las 20.30, el ciclo de LG Play conducido por Federico van Mameren contará con la participación del economista Gustavo Walberg, quien analizará el escenario económico y las señales que muestran los distintos sectores de la actividad.
Uno de los principales interrogantes que atravesará el análisis será si la Argentina está en recesión. La discusión parte de un escenario desigual: mientras algunas actividades muestran crecimiento, otras enfrentan una situación crítica.
Los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí. En el segmento “Punto y Aparte”, un espacio de análisis con periodistas de la redacción, Marcelo Aguaysol abordará los temas más resonantes de la semana, con datos, claves e intercambios que buscan abrir el debate sobre la agenda pública.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).