También confirmaron que la ceremonia de despedida se realizará este miércoles 25 de noviembre en Países Bajos. La familia invitó a quienes quieran acompañarlos a participar del encuentro y compartir recuerdos de la deportista. “Dejó huella en la vida de muchas personas, y su recuerdo permanecerá con todos nosotros para siempre”, agregaron.