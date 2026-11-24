Resumen para apurados
- La apneísta neerlandesa Jeanine Grasmeijer falleció a los 33 años el 16 de noviembre en Países Bajos por causas no difundidas, según confirmó su familia.
- Fue la mujer más joven en lograr un récord mundial de inmersión libre en 2013 y alcanzó los 92 metros de profundidad en 2016, tras descubrir su talento en el sudeste asiático.
- Considerada pionera de la apnea por la asociación AIDA, su partida deja un legado histórico en el buceo libre profesional mientras su país prepara su despedida oficial.
El mundo de la apnea está de luto por la muerte de Jeanine Irina Grasmeijer, la apneísta neerlandesa que fue dueña del récord mundial femenino en inmersión libre (FIM). Tenía 33 años y falleció el pasado 16 de noviembre, según confirmó su familia mediante un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.
“Con gran tristeza anunciamos que Jeanine Irina Grasmeijer falleció el 16 de noviembre de 2026, a la edad de 33 años. Era una mujer cariñosa, alegre, emprendedora y fuerte. Ningún reto era demasiado grande para ella, y cuando se proponía una meta, la perseguía con determinación”, expresaron sus familiares.
La noticia se conoció durante el fin de semana y generó repercusiones en el ámbito de esta disciplina. Si bien la familia no informó las causas de la muerte, trascendió que no se habría tratado de un accidente deportivo.
También confirmaron que la ceremonia de despedida se realizará este miércoles 25 de noviembre en Países Bajos. La familia invitó a quienes quieran acompañarlos a participar del encuentro y compartir recuerdos de la deportista. “Dejó huella en la vida de muchas personas, y su recuerdo permanecerá con todos nosotros para siempre”, agregaron.
Una pionera de la apnea y dueña de un récord mundial
Grasmeijer alcanzó notoriedad internacional en 2013, cuando, con apenas 20 años, logró el récord mundial femenino de inmersión libre al descender hasta los 90 metros de profundidad en Kalamata, Grecia. La Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) la reconoció entonces como la mujer más joven en conseguir una marca mundial en esta disciplina.
Dos años después se consagró en el Campeonato Mundial de Buceo en Profundidad de AIDA. En 2016 volvió a quedarse con el récord mundial femenino durante la competencia DeepSea Challenge, en Bonaire, al completar una inmersión de 92 metros en tres minutos y 46 segundos.
La marca permaneció vigente hasta 2018, según informó Dive Magazine. Desde AIDA destacaron sus resultados al máximo nivel, la consideraron una pionera de este deporte y expresaron que la extrañarán profundamente.
Cómo descubrió su pasión por el agua
La historia de Grasmeijer con la apnea comenzó después de terminar la escuela, durante un viaje por el sudeste asiático. Hasta entonces había practicado natación por placer y encontraba en el agua un espacio de “silencio y serenidad”.
En 2015, durante una entrevista con la Universidad de Maastricht, donde estudió medicina, recordó que había realizado un curso de buceo en Tailandia, pero que la experiencia no había cumplido sus expectativas. Se sentía “muy pesada y limitada” bajo el agua.
Meses después encontró una escuela de apnea y descubrió que tenía facilidad para esa práctica. Su primera experiencia de apnea estática duró cinco minutos. Sorprendido por su capacidad, su instructor le propuso prepararla para intentar batir un récord neerlandés. Ese desafío marcó el comienzo de su carrera competitiva.
La apnea consiste en contener la respiración bajo el agua para alcanzar la mayor profundidad posible o permanecer sumergido durante el mayor tiempo, sin utilizar tanques de oxígeno. En la modalidad de inmersión libre, los deportistas utilizan una cuerda para impulsarse tanto durante el descenso como en el ascenso.
Al momento de su muerte, Grasmeijer ya se había retirado del deporte profesional. Según su perfil de LinkedIn, vivía en Arnhem, en la provincia neerlandesa de Güeldres, y trabajaba como voluntaria en una tienda de ropa.
El mensaje de despedida de su familia
En el comunicado difundido en redes sociales, sus familiares volvieron a destacar su personalidad y la determinación con la que enfrentaba cada desafío.
“Era una mujer dulce, espontánea, emprendedora y fuerte. Ningún reto era demasiado grande para ella, y si se proponía algo, iba directamente a por ello. Dejó huella en muchas personas, y su recuerdo permanecerá con nosotros para siempre”, expresaron.
La despedida oficial tendrá lugar este miércoles 25 de noviembre. La familia compartió un enlace con información sobre la ceremonia y solicitó a quienes tengan previsto asistir que confirmen su presencia mediante el sistema de inscripción.
“Les agradecemos a todos su simpatía y su cálido apoyo”, concluyeron el mensaje, firmado por Anja, Jan y Marleen, Mariëlle, Arjan y María.