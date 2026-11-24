La victoria de la Selección por 2-1 frente a Inglaterra en el Mundial tuvo una repercusión que trascendió lo estrictamente deportivo. Meses después de aquel encuentro, integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata viajaron al archipiélago para rendir homenaje a los soldados fallecidos durante la guerra de 1982 con dos elementos vinculados a aquella jornada.