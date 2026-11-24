El emotivo homenaje a los caídos en Malvinas con una camiseta firmada por Lionel Messi
Integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata llevaron al Cementerio de Darwin una réplica de la camiseta del capitán argentino y una bandera que recuerda el triunfo frente a Inglaterra en el Mundial.
Resumen para apurados
- Excombatientes del CECIM La Plata llevaron al Cementerio de Darwin una camiseta firmada por Messi para homenajear a los soldados caídos en 1982 tras vencer a Inglaterra.
- La iniciativa contó con el apoyo del cuerpo técnico de la AFA para obtener la firma del capitán y la bandera que el plantel lució en los festejos posteriores al partido.
- La acción trasciende lo deportivo y refuerza el reclamo de soberanía, manteniendo viva la memoria colectiva y el reconocimiento nacional hacia los veteranos y héroes de guerra.
La victoria de la Selección por 2-1 frente a Inglaterra en el Mundial tuvo una repercusión que trascendió lo estrictamente deportivo. Meses después de aquel encuentro, integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata viajaron al archipiélago para rendir homenaje a los soldados fallecidos durante la guerra de 1982 con dos elementos vinculados a aquella jornada.
Los excombatientes depositaron en el Cementerio de Darwin una réplica de la camiseta que Lionel Messi utilizó frente al seleccionado inglés, autografiada por el propio capitán argentino. En la gestión del envío participaron Luis Martín, preparador físico de la Selección, y el equipo de utilería de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Además, trasladaron una réplica de la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, que los futbolistas habían exhibido durante los festejos posteriores a la victoria frente al conjunto británico.
Ambos elementos fueron llevados al lugar donde descansan los restos de soldados argentinos caídos durante el conflicto bélico, como una manera de honrar su memoria y reivindicar la causa Malvinas.
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El significado del homenaje a los soldados argentinos
Ernesto Alonso, excombatiente y referente del CECIM La Plata, explicó que la iniciativa surgió del deseo de homenajear a sus compañeros fallecidos y trasladar hasta las islas una muestra del reconocimiento expresado por los futbolistas argentinos.
Alonso también comparó las sensaciones que despertó el triunfo frente a Inglaterra con aquellas que experimentó durante el Mundial de México 1986, cuando la Selección liderada por Diego Armando Maradona derrotó al conjunto inglés en los cuartos de final.
El referente de los excombatientes destacó, además, la decisión de los integrantes del seleccionado de exhibir la bandera alusiva a Malvinas durante las celebraciones. Consideró que se trató de un gesto valiente y agradeció el profundo significado simbólico que tuvo para quienes participaron del conflicto de 1982.
De esta manera, la camiseta firmada por Messi y la bandera que acompañó los festejos mundialistas llegaron al Cementerio de Darwin. Allí, ambos elementos adquirieron un significado que excede cualquier resultado deportivo: mantener viva la memoria de los soldados argentinos caídos en Malvinas.