Resumen para apurados
- Cristiano Ronaldo anotó para Al Nassr ante Al Sadd por la Champions League de Asia y alcanzó los 987 goles en su carrera profesional.
- El delantero portugués abrió el marcador mediante un penal, quedando a solo 13 conquistas de alcanzar la histórica marca de los 1.000 tantos.
- A sus 41 años, las presentaciones del luso generan enorme expectativa global mientras persigue un récord inédito antes de poner fin a su carrera.
Cristiano Ronaldo dio otro paso hacia uno de los objetivos más ambiciosos de su carrera. El delantero portugués volvió a marcar con Al Nassr, esta vez frente a Al Sadd, en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase liguera de la Champions League de Asia.
El atacante abrió el marcador mediante un tiro penal y alcanzó los 987 goles en su carrera profesional. De esta manera, quedó a apenas 13 conquistas de llegar a los 1.000 tantos, una cifra que persigue desde hace varias temporadas.
A los 41 años, el portugués continúa ampliando sus registros goleadores y mantiene vigente la posibilidad de alcanzar una marca histórica antes de ponerle fin a su trayectoria.
Cada presentación de Al Nassr adquiere así un atractivo particular. Más allá de los objetivos colectivos del conjunto saudí, la atención también está puesta en la cuenta regresiva del delantero, que continúa sumando conquistas tanto en las competencias locales como internacionales.
Con su tanto frente a Al Sadd, Cristiano Ronaldo alcanzó el 98,7% de su gran objetivo. Ahora, el portugués necesitará otros 13 goles para llegar al millar y añadir otro hito a una carrera marcada por los récords.