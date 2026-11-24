La premonición de Rodrigo Battaglia antes de la consagración de Boca en la Copa Sudamericana
El mediocampista reveló el mensaje que escribió durante la concentración previa a la final frente a Atlético Mineiro. El futbolista estuvo diez meses sin jugar por una lesión y terminó siendo protagonista del título internacional.
Resumen para apurados
- Tras ganar la Copa Sudamericana en Barranquilla, Rodrigo Battaglia reveló una nota donde predijo el triunfo de Boca ante Mineiro por la convicción que tenía en el grupo.
- El volante superó una cirugía de tendón de Aquiles tras diez meses sin jugar, fue clave con un gol en semifinales ante Vasco da Gama y sumó minutos decisivos en la final.
- La coronación cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales para Boca, consolidando la resiliencia del plantel y revalorizando el rol de referentes experimentados.
La consagración de Boca en la Copa Sudamericana dejó varias historias particulares. Una de ellas tuvo como protagonista a Rodrigo Battaglia, quien, después de la victoria por 2-0 frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, compartió en sus redes sociales una nota manuscrita que había redactado durante la concentración previa al encuentro decisivo.
“¡Hoy vamos a ganar la Copa Sudamericana en Barranquilla! ¡Porque lo merecemos como grupo! ¡Vamos Boca!!!”, escribió el mediocampista de 35 años en el papel, que firmó con sus iniciales (RB).
Horas después, su deseo se convirtió en realidad. El “Xeneize” derrotó al conjunto brasileño y puso fin a una racha de 18 años sin conseguir títulos internacionales. En medio de los festejos, Battaglia decidió hacer público el mensaje que reflejaba la confianza con la que había afrontado la definición.
Para el volante, además, la consagración tuvo un significado especial por las dificultades que debió atravesar durante buena parte de la temporada y por haber conseguido el título frente a uno de sus exclubes.
De 10 meses sin jugar a ser protagonista de la consagración de Boca
El camino de Battaglia hacia el título estuvo marcado por una extensa recuperación. A principios de año, el mediocampista debió someterse a una intervención quirúrgica por una lesión en el tendón de Aquiles que lo mantuvo diez meses alejado de las canchas.
Sin embargo, consiguió recuperarse a tiempo para afrontar el tramo decisivo de la temporada. Después de disputar los 90 minutos frente a Talleres, tuvo una intervención determinante en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.
En aquella oportunidad, ingresó en reemplazo de Leandro Paredes y convirtió el gol que le permitió a Boca conseguir la clasificación a la final.
Una molestia en el sóleo volvió a marginarlo durante un par de compromisos, aunque logró estar a disposición para la definición en Barranquilla. A los 77 minutos, ingresó en lugar de Santiago Ascacíbar y disputó el cierre del encuentro frente a Atlético Mineiro.
Así, Battaglia terminó una temporada que estuvo condicionada por las lesiones con un gol decisivo, un título internacional y una premonición cumplida.