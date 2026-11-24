La inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para el mundo jurídico y obliga a repensar conceptos, prácticas y regulaciones. En ese escenario, un tucumano formó parte de un trabajo académico que busca aportar herramientas para comprender las transformaciones que atraviesa el derecho. Se trata de Alejandro Urueña, abogado y magíster en Inteligencia Artificial, quien es uno de los autores del Tratado de Inteligencia Artificial y Derecho.