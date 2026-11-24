Un tucumano participó en la elaboración de un tratado sobre Inteligencia Artificial y Derecho
Alejandro Urueña, abogado y magíster en Inteligencia Artificial, es uno de los autores de una obra jurídica de dos tomos y más de 2.000 páginas que aborda los desafíos de las nuevas tecnologías en el ámbito del derecho.
Resumen para apurados
- El abogado tucumano Alejandro Urueña presentó este martes en la UBA el Tratado de Inteligencia Artificial y Derecho, obra que analiza los desafíos legales de la nueva tecnología.
- La obra, editada por Hammurabi en dos tomos y más de 2.000 páginas, aborda el impacto de la IA en la justicia digital, el empleo, la salud y la protección de datos personales.
- El tratado aportará herramientas regulatorias clave para profesionales y académicos ante el avance tecnológico y los nuevos interrogantes normativos en el ámbito jurídico.
La inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para el mundo jurídico y obliga a repensar conceptos, prácticas y regulaciones. En ese escenario, un tucumano formó parte de un trabajo académico que busca aportar herramientas para comprender las transformaciones que atraviesa el derecho. Se trata de Alejandro Urueña, abogado y magíster en Inteligencia Artificial, quien es uno de los autores del Tratado de Inteligencia Artificial y Derecho.
La obra, editada por Hammurabi, está compuesta por dos tomos que reúnen más de 2.000 páginas. Su objetivo es analizar cómo la incorporación de estas tecnologías modifica distintos ámbitos de la actividad jurídica, desde el tratamiento de datos y la justicia digital hasta sus implicancias en el trabajo y la salud.
El tratado busca acercar estos conocimientos a profesionales y académicos, en un contexto en el que la inteligencia artificial avanza sobre distintas actividades y genera nuevos interrogantes legales.
La dirección de la publicación estuvo a cargo de Liliana Molina Soljan, mientras que la coordinación fue responsabilidad de Luis García Balcarce y Gonzalo Vázquez, junto con la participación de los autores que integran la obra.
La presentación se realizó este martes, en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El encuentro reunió a los responsables de una publicación que propone abordar, desde una perspectiva jurídica, los alcances y las consecuencias de la inteligencia artificial.