Inteligencia artificial: el algoritmo no vota, pero ya está de campaña en Tucumán

Lo revelador está en los siete que no pasaron. Fueron frenados, incluido el neutro, por tratarse de anuncios sobre temas sociales, elecciones o política, no por su contenido. Traducido: la inteligencia artificial no lee si lo que decís es verdad, mira de qué hablás. Es un patovica que te pide el DNI si tenés pinta de candidato, pero no revisa la mochila. Y ni siquiera mira de dónde venís: los investigadores estaban fuera de Brasil y no usaron una VPN. No hace falta una conspiración para entenderlo, alcanza con ver la caja: el 98% de los ingresos de Meta en el primer trimestre de 2026 vino de la publicidad. El anuncio dudoso también paga.