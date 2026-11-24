Resumen para apurados
- Niños hallaron cuatro perros muertos colgados de un árbol y varios restos óseos en una zona rural cerca de Villa María, Córdoba, lo que generó alarma vecinal.
- Los canes eran de distintas razas, por lo que sospechan que fueron robados. La acumulación de huesos hace presumir a los habitantes que se trata de una práctica reiterada.
- Sin culpables identificados aún, el caso podría encuadrarse en la Ley 14.346 de maltrato animal, la cual contempla penas de hasta un año de prisión en Argentina.
Un grupo de nenes que recorría un sector rural de Córdoba se encontró con una escena estremecedora: cuatro perros muertos y colgados de un árbol, junto a numerosos restos óseos dispersos en el suelo. El hallazgo ocurrió en el paraje Las Cuatro Esquinas, en las inmediaciones de Villa María.
Según relató una vecina que difundió el caso, los animales eran de distintas razas. Entre ellos, pudieron identificar un border collie y un pitbull. A partir de estas características, no descartan que algunos hayan sido mascotas extraviadas o robadas.
La mujer decidió publicar los videos del descubrimiento para advertir a los habitantes de la zona y evitar que otros vecinos pierdan a sus animales.
“El fin de esto es alertar a los vecinos de la zona. Hay una persona haciendo este terrible acto de maldad con los animales y evidentemente no son los primeros”, advirtió en diálogo con el medio Villa María Ya.
La cantidad de huesos encontrados debajo del árbol alimentó las sospechas de que no se trataría de un episodio aislado. Sin embargo, hasta el momento no se determinó oficialmente a qué especie pertenecen los restos óseos ni se identificó a la persona o las personas responsables.
En la Argentina, los actos de maltrato y crueldad animal están contemplados en la Ley Nacional 14.346, que establece penas de prisión de 15 días a un año para quienes cometan este tipo de conductas.