Hoy una Superluna iluminará el cielo: cómo aprovechar su energía para atraer la abundancia y cerrar ciclos
Este martes 24 de noviembre, el cielo nocturno ofrecerá un espectáculo astronómico único con la primera de tres superlunas consecutivas, empezando por la Luna del Castor. Cuáles rituales simbólicos más recomendados para aprovechar su energía de renovación personal antes de cerrar el año.
Resumen para apurados
- La Superluna del Castor ilumina el cielo este martes 24 de noviembre en Argentina y el mundo al alcanzar su perigeo, viéndose más grande y brillante.
- El fenómeno ocurre porque la órbita lunar elíptica sitúa al satélite a 360.766 km de la Tierra, lo que genera hasta un 17% más de tamaño aparente y un 30% más de brillo.
- Este evento inaugura una serie de tres superlunas consecutivas para cerrar el año e impulsa tradiciones culturales de introspección y renovación personal.
El cielo de este martes 24 de noviembre regalará una postal inolvidable para los amantes de la astronomía y la contemplación nocturna. La llegada de la Luna llena del Castor marcará el inicio de una serie de tres superlunas consecutivas que iluminarán el firmamento en el cierre del año, coincidiendo con el punto de su órbita más cercano a nuestro planeta. Este fenómeno permitirá observar al satélite natural con un tamaño y una luminosidad superiores a los habituales, convirtiendo la velada en una invitación perfecta para detener la rutina y mirar hacia arriba.
Aunque la Luna alcanzará su fase de plenitud exacta a las 11:53 de la mañana (hora argentina), su mayor esplendor visual podrá disfrutarse durante toda la noche, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen, según lo consignado en National Geographic. En esta oportunidad, el disco lunar se ubicará a unos 360.766 kilómetros de distancia y pasará muy cerca del famoso cúmulo estelar de las Pléyades, conocido popularmente como las Siete Hermanas, ofreciendo un atractivo doble en el horizonte oriental.
Por qué la superluna del Castor se verá más grande y brillante en la Argentina
La explicación detrás de este fenómeno reside en la trayectoria elíptica que describe la Luna alrededor de la Tierra, la cual alterna entre un punto más lejano llamado apogeo y otro más cercano denominado perigeo. Cuando la fase llena coincide con esa máxima aproximación, el satélite luce más imponente en el firmamento. "La órbita de la Luna es un poco elíptica, no es un círculo perfecto. Así que, a veces, la Luna está ligeramente más cerca de la Tierra y, cuando eso ocurre, parece más grande en el cielo", sostuvo Kevin Lewis, vicepresidente y profesor de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore.
De acuerdo con los registros de la agencia espacial estadounidense, esta configuración permitirá percibir el disco lunar aproximadamente un 17% más grande y un 30% más brillante en comparación con la Luna llena más pequeña del año. "Las personas que prestan atención regularmente a las lunas llenas notarán la diferencia", aseguró Noah Petro, jefe del Laboratorio de Geología, Geofísica y Geoquímica Planetarias de la NASA en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Maryland.
Para disfrutarlo en la Argentina sin necesidad de telescopios ni binoculares, la recomendación principal es buscar un espacio despejado y con poca contaminación lumínica al caer el sol, momento en el que la cercanía con el horizonte acentúa aún más su tamaño aparente.
Qué hacer esta noche para atraer abundancia y cerrar ciclos durante la superluna
Más allá del atractivo científico, la tradición cultural vincula a esta lunación —bautizada como Luna del Castor por los pueblos originarios de América del Norte en alusión al momento en que estos animales refuerzan sus refugios antes del invierno— con una etapa propicia para el orden interno y la introspección. Quienes deseen aprovechar la noche como una pausa de autocuidado y renovación emocional pueden poner en práctica tres propuestas sencillas y simbólicas en casa.
- Ritual para cerrar ciclos y soltar: en un espacio tranquilo, escribir en una hoja de papel aquellos miedos, rencores, hábitos o situaciones que generan cansancio. Luego de leerlo en voz baja, se recomienda romper el papel o desecharlo mientras se respira profundamente tres veces repitiendo la intención de soltar lo que ya no suma.
- Manifestación de intenciones y abundancia: anotar entre tres y cinco metas concretas que se busquen cultivar en los próximos meses —como bienestar físico, oportunidades laborales o vínculos saludables—, redactándolas en tiempo presente y guardando la hoja en un lugar visible tras leerla bajo la luz lunar.
- Baño de luna y gratitud: tomar una ducha o baño tibio antes de dormir, o simplemente acercarse a una ventana donde ingrese el resplandor nocturno con una taza de agua o infusión, dedicando unos minutos a agradecer por tres aspectos positivos del año.