Por qué la superluna del Castor se verá más grande y brillante en la Argentina

La explicación detrás de este fenómeno reside en la trayectoria elíptica que describe la Luna alrededor de la Tierra, la cual alterna entre un punto más lejano llamado apogeo y otro más cercano denominado perigeo. Cuando la fase llena coincide con esa máxima aproximación, el satélite luce más imponente en el firmamento. "La órbita de la Luna es un poco elíptica, no es un círculo perfecto. Así que, a veces, la Luna está ligeramente más cerca de la Tierra y, cuando eso ocurre, parece más grande en el cielo", sostuvo Kevin Lewis, vicepresidente y profesor de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore.