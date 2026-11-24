Resumen para apurados
- El TAS en Suiza devolvió a Senegal la Copa Africana 2025 ante Marruecos, al anular la sanción de la CAF porque el árbitro reanudó el juego tras las protestas.
- En la final de enero en Rabat, el plantel senegalés protestó un penal y se retiró brevemente, pero volvió y ganó 1-0. Pese a ello, la CAF le había dado el trofeo a Marruecos.
- Senegal suma su segunda estrella y sienta precedente sobre la autoridad arbitral. La resolución es casi definitiva y solo admite revisión procedimental en la justicia suiza.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le dio la razón a Senegal y le devolvió el título de la Copa Africana de Naciones 2025. Por unanimidad, el organismo con sede en Lausana (Suiza) anuló la resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que en marzo había declarado perdedor por incomparecencia al seleccionado senegalés y le había entregado la corona a Marruecos con un 3-0 administrativo.
El origen del conflicto está en la final del 18 de enero, en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat. Con el 0-0 en el marcador y el partido en tiempo de descuento, el árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala sancionó un penal para el local y la mayoría de los futbolistas senegaleses se retiró del campo en señal de protesta; solo Sadio Mané se quedó en el césped. Tras casi 15 minutos de demora, el juego se reanudó, Brahim Díaz desperdició el remate desde los 12 pasos y Pape Gueye marcó el único gol en el alargue.
Marruecos reclamó por la vía administrativa. El Comité de Disciplina de la CAF rechazó la queja, pero el Comité de Apelación la aceptó el 17 de marzo: aplicó los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo, que dan por perdedor al equipo que se niega a jugar o abandona el terreno antes del final del partido. Senegal recurrió al TAS el 25 de marzo y la audiencia se realizó a puerta cerrada el 8 de octubre.
Por qué el TAS le dio la razón a Senegal
El panel, integrado por el francés Gérald Simon (presidente), el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas, entendió que reanudar o suspender un encuentro es una facultad exclusiva del árbitro y que, cuando Ndala reinició el juego, ambos equipos estaban en el campo y dispuestos a continuar. "Dado que los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN tienen como única finalidad determinar el resultado de un partido cuando la conducta de un equipo lleva al árbitro a suspenderlo definitivamente, no resultan aplicables en este caso", explicó el tribunal.
El fallo también reconoce que el árbitro debió decidir en un clima de extrema tensión, aunque descarta que su determinación haya sido arbitraria, como sostenía Marruecos. "El criterio del árbitro no pareció verse afectado por factores externos al juego", remarcó el TAS. Además, recordó que la federación senegalesa, el entrenador Pape Thiaw y algunos futbolistas ya fueron sancionados por la CAF en expedientes disciplinarios aparte.
Con esta resolución, Senegal recupera su segunda corona continental, luego de la obtenida en la edición 2021, mientras que Marruecos vuelve a quedarse sin el título que no levanta desde 1976. Los fundamentos completos ya fueron notificados a las partes y se harán públicos, salvo que pidan confidencialidad. La decisión solo podría discutirse ante el Tribunal Federal de Suiza, y únicamente por cuestiones de procedimiento.