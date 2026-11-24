El origen del conflicto está en la final del 18 de enero, en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat. Con el 0-0 en el marcador y el partido en tiempo de descuento, el árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala sancionó un penal para el local y la mayoría de los futbolistas senegaleses se retiró del campo en señal de protesta; solo Sadio Mané se quedó en el césped. Tras casi 15 minutos de demora, el juego se reanudó, Brahim Díaz desperdició el remate desde los 12 pasos y Pape Gueye marcó el único gol en el alargue.