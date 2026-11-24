Resumen para apurados
- Instituto confirmó que recibirá a River este sábado en Alta Córdoba, por los cuartos de final del Clausura, priorizando la ventaja deportiva.
- Se evaluó mudar el partido al Kempes por daños en el césped tras dos recitales, pero el club eligió jugar en su estadio y solo con público local.
- El ganador de la serie avanzará a las semifinales del torneo, mientras el club trabaja a contrarreloj para reacondicionar el terreno de juego.
Instituto despejó la incógnita y recibirá a River en el Monumental Presidente Perón, de Alta Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura. Según confirmaron fuentes del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), el partido se jugará el sábado 28 de noviembre, a las 22, y solo con público local.
La definición llegó después de varios días de incertidumbre. El club evaluaba trasladar el encuentro al estadio Mario Alberto Kempes por el estado del campo de juego, que sufrió daños tras los recitales de Tan Biónica y de María Becerra. Finalmente, la dirigencia optó por mantener la localía en su casa. “Tranquilos… En el Monumental Pdte. Perón, como siempre”, publicó Instituto en sus redes sociales.
La alternativa del Kempes ofrecía una ventaja económica, ya que tiene capacidad para unas 57.000 personas, contra las 22.000 del Presidente Perón. Sin embargo, prevalecieron las razones deportivas: en el estadio mundialista, River habría tenido una presencia importante de hinchas y la localía de la “Gloria” se habría diluido.
Un fortín en Alta Córdoba
Instituto se ganó la ventaja de jugar en casa por haber terminado primero en su zona, por delante del “Millonario”. Además, en Alta Córdoba no pierde desde abril y, en el Clausura, ganó seis de los siete partidos que disputó allí y empató el restante.
El equipo que dirige Diego Flores llegó a esta instancia tras eliminar a Huracán por 2-1 en el Kempes, mientras que el de Leonardo Ponzio dejó en el camino a Lanús con un 3-1 en el que Thiago Almada marcó dos goles.
Ahora, en Instituto trabajan contrarreloj para dejar el césped en las mejores condiciones. En el club confían en que cuatro días de cuidado intensivo alcanzarán para que el campo de juego esté apto el sábado. El ganador de la llave avanzará a las semifinales del certamen.