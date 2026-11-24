La definición llegó después de varios días de incertidumbre. El club evaluaba trasladar el encuentro al estadio Mario Alberto Kempes por el estado del campo de juego, que sufrió daños tras los recitales de Tan Biónica y de María Becerra. Finalmente, la dirigencia optó por mantener la localía en su casa. “Tranquilos… En el Monumental Pdte. Perón, como siempre”, publicó Instituto en sus redes sociales.