Resumen para apurados
- Instituto definirá si recibe a River en Alta Córdoba o el Kempes por los cuartos del Clausura a fin de mes, tras evaluar el césped dañado por un show.
- El club cordobés ganó la localía por liderar la Zona A, pero evalúa mudar el partido al Kempes como hizo ante Huracán debido a los daños de un concierto.
- La elección del estadio determinará si habrá hinchas de River en la tribuna y definirá el marco para el cruce a partido único por el pase a semifinales.
River ya conoce a su próximo rival en el Torneo Clausura. Después de superar a Lanús por 3-1 en el estadio Monumental, el “Millonario” enfrentará a Instituto de Córdoba por los cuartos de final. Sin embargo, todavía existe una incógnita importante: ¿en qué estadio se disputará el encuentro?
Lo que está confirmado es que el partido se jugará en Córdoba, ya que Instituto tendrá la ventaja de la localía por haber terminado mejor ubicado en la fase regular. La “Gloria” finalizó primera en la Zona A con 34 puntos, mientras que River fue cuarto en la Zona B con 26 unidades.
En principio, la intención del conjunto cordobés es recibir al equipo de Núñez en el estadio Monumental Presidente Perón, ubicado en el barrio de Alta Córdoba. Sin embargo, el Mario Alberto Kempes también aparece como una alternativa.
La incertidumbre se debe a que el estadio de Instituto fue utilizado el sábado para un recital de María Becerra, situación que obligó al club a trasladar su partido de octavos de final contra Huracán al Kempes.
El presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, explicó que todavía deben evaluar las condiciones del terreno de juego antes de definir la sede. “Veremos si jugamos en Alta Córdoba, por cómo esté el campo de juego. Lo decidiremos en los próximos días”, señaló en declaraciones a La Voz.
“Mañana me junto con el ingeniero, todavía no puedo decir nada de la localía contra River”, agregó el dirigente.
Por su parte, el entrenador Diego Flores se mostró mucho más optimista respecto de la posibilidad de jugar en el estadio habitual del club. “Tengo entendido al 100 por ciento que vamos a jugar en Alta Córdoba”, aseguró después de la victoria frente a Huracán.
¿Podrán asistir hinchas de River?
La elección del escenario también podría influir en la presencia de público visitante. Si Instituto decide disputar el encuentro en el Mario Alberto Kempes, existe la posibilidad de habilitar un sector para los simpatizantes de River, aunque todavía no hay una autorización confirmada.
En cambio, si el partido se desarrolla en el Monumental Presidente Perón, el escenario que se contempla inicialmente es el de jugar únicamente con público local.
En cuanto a la fecha, los cuartos de final están previstos para el fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de noviembre. De acuerdo con las primeras versiones, el enfrentamiento podría programarse para el sábado por la noche, aunque la Liga Profesional todavía no oficializó el día ni el horario.
River llega a esta instancia después de eliminar a Lanús por 3-1, mientras que Instituto consiguió su clasificación con un triunfo por 2-1 frente a Huracán, en el Kempes.
El ganador de la serie, que se disputará a partido único, avanzará a las semifinales del Clausura. Mientras tanto, la dirigencia de Instituto deberá resolver dónde recibirá al “Millonario” en uno de los encuentros más atractivos de los cuartos de final.