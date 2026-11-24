Resumen para apurados
- Mateo Carreras quedó descartado en Los Pumas para enfrentar a Escocia este domingo en Londres debido a una lesión en el hombro, confirmaron desde el plantel.
- El wing tucumano integra una lista de seis bajas por lesión o sanción tras la caída ante Francia; el entrenador Felipe Contepomi convocó a seis reemplazos.
- Con Albornoz, García y Moreno aún en la nómina, Argentina definirá el séptimo puesto del Nations Championship, mientras Carreras iniciará su rehabilitación.
Los Pumas dieron a conocer los cambios en su plantel para el partido ante Escocia, el domingo 29 de noviembre en Londres, y una de las bajas golpea de lleno a Tucumán: Mateo Carreras no estará disponible por una lesión en uno de sus hombros. El wing ya había quedado desafectado de la concentración antes de la derrota ante Francia.
El seleccionado, que cayó 45-17 ante los franceses en el cierre de la segunda etapa del Nations Championship, definirá el séptimo puesto del certamen ante los escoceses en Twickenham. Para ese compromiso, Felipe Contepomi deberá rearmar el equipo, ya que se registraron seis bajas y seis altas.
Â¡Novedades en el plantel de Los Pumas! ð¨ El seleccionado nacional realizÃ³ las siguientes modificaciones en la lista de cara al partido ante Escocia, que se disputarÃ¡ el domingo 29 de noviembre en Londres. â¬ï¸ Altas: Santiago Grondona, Juan Segundo MartÃn Montilla, Rodrigo MartÃnez, MatÃas Moroni, Santiago Pernas e Ignacio Ruiz. â¬ï¸ Bajas: Mateo Carreras (lesiÃ³n en uno de sus hombros), Santiago Chocobares (lesiÃ³n muscular), Bautista Delguy (lesiÃ³n en una de sus rodillas), Pablo Matera (cuestiones personales), Mayco Vivas (suspensiÃ³n) y Boris Wenger (lesiÃ³n en su rostro).— Los Pumas (@lospumas) November 24, 2026
Además de Carreras, quedaron afuera Santiago Chocobares (lesión muscular), Bautista Delguy (lesión en una de sus rodillas), Pablo Matera (cuestiones personales), Mayco Vivas (suspensión) y Boris Wenger (lesión en su rostro). En su lugar se sumaron Santiago Grondona, Juan Segundo Martín Montilla, Rodrigo Martínez, Matías Moroni, Santiago Pernas e Ignacio Ruiz.
Los tucumanos que siguen en el plantel
Con la salida de Carreras, la presencia de la provincia en el plantel quedó reducida a tres nombres: el apertura Tomás Albornoz, el medio scrum Gonzalo García, formado en Natación y Gimnasia, y el pilar Francisco Moreno, que se formó en Lince y en Universitario. Los cuatro tucumanos habían viajado a Europa para el cierre del Nations Championship.
García, en tanto, buscará recuperar su lugar después de haber quedado afuera de los 23 ante Francia por decisión del cuerpo técnico. Junto con Albornoz conformó la dupla de medios titular en el debut del torneo, ante Escocia, en Córdoba, y también en la visita a Irlanda, en Dublín, donde cuatro tucumanos fueron titulares.
Para Carreras, la lesión significa el final anticipado de una gira en la que había sido protagonista: apoyó dos tries ante Irlanda y otro ante Italia, que resultó clave para la victoria argentina. Ahora deberá recuperarse para volver a la actividad con su club, Bayonne.