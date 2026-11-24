Los Pumas dieron a conocer los cambios en su plantel para el partido ante Escocia, el domingo 29 de noviembre en Londres, y una de las bajas golpea de lleno a Tucumán: Mateo Carreras no estará disponible por una lesión en uno de sus hombros. El wing ya había quedado desafectado de la concentración antes de la derrota ante Francia.