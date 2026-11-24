El “Tucu” también tuvo palabras para quienes lo acompañaron en el día a día. “Quiero agradecer a todas esas personas que confiaron en mí en todo momento; estoy en deuda. A mis compañeros, un gran grupo humano que se apoyó en todo momento: pasamos buenos y malos momentos, pero siempre estuvimos unidos”, expresó. Y cerró con un deseo para el club. “Gracias, Santo querido, por todo y perdón por tan poco. Les deseo lo mejor en lo que viene; ojalá pronto vuelvan adonde se merecen, que es estar en Primera”, completó.