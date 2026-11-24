Resumen para apurados
- Jorge Juárez se despidió de San Martín de Tucumán en redes sociales con una sentida autocrítica, tras oficializarse la rescisión de su contrato al no ser tenido en cuenta.
- El volante jugó 21 partidos en el año, pero sufrió ocho fechas de suspensión y fue parte del reclamo del plantel por deudas salariales antes de acordar su salida.
- La partida de Juárez y otros cinco profesionales marca el inicio de una profunda reestructuración del plantel para afrontar el próximo torneo de la Primera Nacional.
Jorge Juárez se despidió de San Martín a través de sus redes sociales. Días después de que el club oficializara la rescisión de su contrato, el volante de 30 años publicó en Instagram un mensaje cargado de autocrítica y agradecimiento, acompañado por una serie de fotos con la camiseta del “Santo”.
En su publicación, el mediocampista oriundo de Leales hizo un balance de su paso por el club. “Me toca despedirme de este maravilloso club, siendo siempre autocrítico, sabiendo lo que fue mi año futbolístico. Aun así, me llevo grandes recuerdos, como festejar con ustedes mi primer gol. Jugar en La Ciudadela es algo único”, escribió.
Post Instagram
El “Tucu” también tuvo palabras para quienes lo acompañaron en el día a día. “Quiero agradecer a todas esas personas que confiaron en mí en todo momento; estoy en deuda. A mis compañeros, un gran grupo humano que se apoyó en todo momento: pasamos buenos y malos momentos, pero siempre estuvimos unidos”, expresó. Y cerró con un deseo para el club. “Gracias, Santo querido, por todo y perdón por tan poco. Les deseo lo mejor en lo que viene; ojalá pronto vuelvan adonde se merecen, que es estar en Primera”, completó.
Un año con altibajos
Juárez llegó a San Martín a comienzos de 2026, procedente de San Miguel, y disputó 21 partidos, 11 como titular. Con Andrés Yllana jugó como volante por derecha y como “8”, y con Alejandro Orfila también se desempeñó como lateral derecho. Uno de sus momentos más recordados fue el gol a los 98 minutos ante San Martín de San Juan, que le dio un punto agónico al equipo.
Sin embargo, su paso también estuvo marcado por las sanciones: acumuló ocho fechas de suspensión, entre ellas por las expulsiones ante Deportivo Madryn, en La Ciudadela, y ante Quilmes. Tras el cierre del torneo, Orfila le comunicó que no sería tenido en cuenta para 2027.
En las últimas semanas, además, fue uno de los referentes que difundió en sus historias de Instagram el comunicado con el que el plantel denunció tres meses de deuda salarial. Finalmente, el viernes, el club informó que, tras regularizar los pagos, rescindió los contratos de Juárez, Nicolás Castro, Matías Ariel García, Nahuel Manganelli, Milton Ríos y Laureano Rodríguez.