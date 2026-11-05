“Nadie más que yo sabe la frustración que tengo”: Jorge Juárez rompió el silencio tras dejar San Martín

El aviso

Juárez se enteró por boca del propio entrenador. “Me enteré por el técnico, que me dijo que no iba a ser tenido en cuenta. Me lo comunicó él. Uno ya es grande y sabe los momentos que pasa futbolísticamente. Sinceramente, no fue un buen año el mío. Soy muy autocrítico y sé el año deportivo que tuve. Me imaginaba que no me iba a tener en cuenta”, reconoció en diálogo con LA GACETA. “Respeto las decisiones que toman tanto el técnico como los directivos. Si no soy tenido en cuenta, tengo que buscar lo mejor para mí y para mi familia”, agregó.